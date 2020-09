Sigue Cruz Roja trabajando con personal reducido por Covid-19

Con personal reducido es como sigue trabajando la Cruz Roja en Mexicali tras más de cinco meses desde el inicio de la pandemia Covid-19.

José Espinoza Astorga, director de Cruz Roja Mexicali, señaló que al inicio de la pandemia algunos de los trabajadores, ante el temor de ser contagiados, prefirieron renunciar a su puesto, mientras que otros se enviaron a resguardo por ser considerados personas de riesgo.

“Renunciaron como ocho, desde el principio, por miedo, por protección de ellos, decían que tenían niños, enfermos en casa, se fueron, esos están pendientes” señaló “y otros que por el decreto se retiraron; hay cuatro personas que están así”

Además, el director reveló que durante los últimos meses se dieron varios contagios de la enfermedad entre paramédicos y doctores del organismo, quienes fueron incapacitados por el Seguro Social.

Que se contagiaron, que salieron positivos, pero no con síntomas graves ni nada, fueron yo creo que como unos 17” admitió.

Los trabajadores que dieron positivo a Covid-19, señaló, recibieron una cobertura por el 60% de su salario por parte del Seguro Social, mientras que fue la propia Cruz Roja la que cubrió el otro 40%.

Asimismo, el organismo también cubrió el costo de las pruebas para confirmar que dieran negativo a la enfermedad antes de volver a sus labores, aplicando hasta tres exámenes por persona.

De acuerdo a lo señalado por Espinoza Astorga, a pesar de esta reducción de personal el servicio no “sufrió tanto”, debido a que muchas personas ya no llaman a Cruz Roja por temor a acudir a un hospital y ponerse en riesgo de contagio.

Falta espacio en hospitales.

Con el regreso a la actividad de muchos sectores y el aumento en la movilidad de vehículos también se ha reportado un incremento de accidentes, lo que significa más movimiento para Cruz Roja.

Sin embargo, se han reportado casos en donde, al llevar a pacientes por este tipo de accidentes a hospitales de ISSSTE e ISSSTECALI, se tienen problemas para recibirlos porque argumentan que los hospitales están saturados.

“De repente no hay camas, de repente llegamos con el paciente y no lo reciben porque no tienen camas” indicó.

Espinoza Astorga resaltó que este tema ya se planteó con autoridades sanitarias en el estado, y que se espera una solución para esta problemática también relacionada a la pandemia.