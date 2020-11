Sigue BC en semáforo naranja

MEXICALI,B.C.- Por una semana más el semáforo epidemiológico en Baja California se mantiene en color naranja, confirmó el Secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico.

De acuerdo a la información dada a conocer este 8 de noviembre, Baja California presentó 64 casos nuevos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas, de los cuales 43 casos se registraron en Mexicali.

Tijuana tuvo 16 casos nuevos positivos, Ensenada dos y Tecate tres en las últimas 24 horas.

Esto da un total de 22 mil 922 casos acumulados de Covid-19 y 3 mil 947 defunciones relacionadas a la enfermedad en todo el estado.

“La próxima semana vamos a estar en color naranja, y depende de todos nosotros estar en un sólido naranja” señaló el secretario.

En cuanto a los casos activos de Covid-19 el único municipio que mantuvo una tendencia a la alza fue Tecate, pasando de 17 a 18, Mexicali se mantiene estable con 201 casos y el resto de los municipios presentaron una reducción en su número de casos activos.

Pérez Rico indicó que el grupo etario con mayor número de casos confirmados continúa siendo el de personas mayores de 60 años, mientras que en segundo lugar se encuentra el grupo de entre 30 y 34 años.

Sin embargo, resaltó que a partir de los 20 años en adelante no hay ningún grupo etario que no se acerque a los 2 mil casos confirmados de Covid-19, por lo que pidió a la población mantenerse alerta aún si no se encuentra en el rango de los grupos vulnerables.

“Los adultos jóvenes son los que se están infectando y enfermando, y ellos son los que infectan a esta población [mayores de 60 años], los cuales son los que están perdiendo la batalla en el 50% de los casos” advirtió.

AÚN A LA ALZA PACIENTES INTUBADOS

Al corte de este domingo 8 de noviembre un total de 95 pacientes intubados en Baja California, mientras que hace 30 días eran 69, dos días continuos en aumento.

El funcionario estatal resaltó que esta alza inició a finales de septiembre e inicios de octubre, aunque durante noviembre se ha logrado aplanar levemente la curva.

La ocupación hospitalaria en el estado se encuentra en un 35% mientras hace 30 días era de alrededor del 28%, y de acuerdo a las previsiones es probable que se mantenga esta tendencia, debido a la temporada de bajas temperaturas.

“A horita es el riesgo que uno diga; es que es una gripe normal, es que es normal que tenga escurrimiento nasal, no, no es normal, y vmenos en el contexto de una pandemia” advirtió “puede ser una simple gripe, pues sí, pero también puede ser Covid”.

Ante esta situación, pidió a la población utilizar la protección de un cubrebocas, aplicar las medidas de distanciamiento social y no bajar la guardia durante esta temporada.