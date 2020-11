“Si no cumples, no te quejes” dice Canirac a afiliados con nueva campaña

Representantes del sector restaurantero y autoridades anunciaron este lunes un reforzamiento al protocolo de mesa segura con la campaña “Estamos Cubiertos”, en donde invitan a sus establecimientos a no bajar la guardia en las medidas contra la Covid-19.

Con el slogan “Si no cumples, no te quejes” hacen un llamado directo a los restaurantes que no están cumpliendo las normas haciéndoles saber que serán sancionados por autoridades municipales y la propia Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Miguel Ángel Torres Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Mexicali, pidió a los restaurantes respetar las medidas de salubridad como la sana distancia, uso de cubrebocas y gel antibacterial, y la toma de temperatura.

“Si no cumplen nuestros comercios van a ser sancionados, si no cumple la sociedad va a afectar al comercio” señaló “si no hacemos esto no podemos mantener el lugar abierto, y va a llegar la autoridad y nos va a cerrar, con justa razón”

Asimismo, pidió a los comensales paciencia y respetar estos protocolos, pues en ocasiones algunos clientes se molestan cuando el personal de los establecimientos se los solicita.

La campaña cuenta con siete puntos a reforzar, y representa un refuerzo a lo que ya se venía haciendo con el protocolo mesa segura, que hace meses ayudó a que los restaurantes en Mexicali pudieran abrir sus puertas nuevamente.

El titular de Coepris en Mexicali, Marco Aurelio Gámez Servín, resaltó que van varios restaurantes suspendidos en Mexicali por no seguir el protocolo aprobado por las autoridades de salud, algunos de forma parcial y otros totalmente.

“Muchos de los que hemos suspendido han mejorado abismalmente sus protocolos” aseguró “creo que aproximadamente, en Mexicali, unos siete u ocho restaurantes por lo menos”

Por otra parte, el funcionario resaltó que en muchas ocasiones son los negocios informales que se colocan en las calles de la ciudad los que no cumplen con las medidas de sanidad, y pidió a los comensales que eviten comer en estos lugares por su propia seguridad.

En el evento se reunieron también el director de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali, Luis Alfonso Vildosola García y el presidente de la Asociación de Micro Cerveceros Oscar Galindo Singh, quienes se comprometieron a participar de la campaña.