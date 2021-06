Si el semáforo no lo permite no habrá Fiestas del Sol: Lupita Mora

Si el semáforo epidemiológico no lo permite no habrá Fiestas del Sol este año en Mexicali, aseguró la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez.

Hace apenas unos días se dio a conocer, por medio de una publicación en redes sociales, la intención de la administración municipal de traer de vuelta el evento, que se realizaría del 8 al 26 de septiembre.

Sin embargo, la presidenta municipal de Mexicali admitió que todavía no se ha reunido con autoridades de salud para ver el tema, y que actualmente se encuentran apenas en los preparativos bajo el supuesto de que el semáforo permita realizar los festejos.

“Ya dijimos que va a ser con todos los protocolos de salud, pero si hay un foco rojo o algo por supuesto que no se realizarían” afirmó “en caso de no ser factible o viable, por supuesto que no, lo primero es la salud”

Mora Quiñónez indicó que próximamente buscará reunirse con la Secretaría de Salud de Baja California y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), con intención de revisar la posibilidad de realizar el evento.

Asimismo, aseguró que la realización de las Fiestas del Sol ha sido un tema solicitado por parte de la ciudadanía, en búsqueda de opciones de convivencia y esparcimiento.