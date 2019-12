Sexto al hilo

No se puede entender el ‘Maratón Baja California’ en el pasado reciente sin la participación de Daniel ‘Pollo’ Valdez, ya que el mexicalense ha conseguido por seis años consecutivos, ser el mejor bajacaliforniano de la ruta.

“Han sido seis años muy buenos, mis tiempos han permitido que esté en los primeros lugares y eso me hace estar satisfecho”, dijo Valdez previo a la ceremonia de premiación.

En el 2018, Valdez no solamente encabezó al contingente de ‘Baja’, sino también se erigió campeón absoluto de la prueba, situación de la que habló en comparación al cuarto lugar general conseguido en este año.

“Cada maratón es diferente y me quedo con el hecho de ser otra vez el mejor bajacaliforniano. Me enfoqué durante cuatro meses en este evento y eso me permitió competir con los africanos”, aseguró el ‘Pollo’.

Finalmente, el cachanilla habló de su plan a corto plazo, mismo que tiene con ver con un descanso tanto física, como mentalmente. “Ahorita no tengo nada concreto, descansaré dos o tres semanas y después reestructuraré el plan del año entrante”, sentenció.