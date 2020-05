Servicio de la STPS debe continuar aun con positivos a Covid

Tras la confirmación de nueve contagios de coronavirus en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), su titular reiteró que los afectados están en resguardo y se han sanitizado las oficinas, por lo que el servicio de la dependencia no debe parar.

“La información que está circulando de que nueve compañeros dieron positivo, es veraz, en relación a las manifestaciones y plantones en Mexicali, no tengo conocimiento de que sea una realidad, si fuera, de entrada preguntaría cuál es el motivo”, mencionó Sergio Moctezuma Martínez López.

Los trabajadores de la STPS estarían en su derecho de manifestarse si lo desean, comentó el secretario, sin embargo, desconoce si hay una organización para ello desde la dependencia, no obstante, lo correcto es que se continúe con la atención a la población.

Desde el pasado viernes, algunos servidores le expresaron que sentían síntomas, inmediatamente se coordinaron para que les practicaran las pruebas, y fueron enviados a resguardo domiciliario, así como a quienes tuvieron un trato directo con ellos, dijo.

“Ese mismo viernes, instruí al presidente de la Junta Local, para que sanitizaran las oficinas de Mexicali”, detalló el titular de la dependencia encargada de vigilar que las empresas respeten el marco de la ley federal del trabajo.

Martínez platicó con el secretario general del Sindicato de Burócratas del Estado, Manuel Guerrero, a quien le pidió que apelara a la buena voluntad de los servidores sindicalizados, ya que desde hace tiempo han estado dosificando el servicio.

Los servidores públicos que estuvieron muy correlacionados con los infectados, tendrían que irse a resguardo, los que no, deben trabajar, comentó el titular de la STPS.

Precisó que gracias a las guardias que implementaron, no todos tuvieron contacto con los contagiados, ya que solo trabaja el 33% de los trabajadores por semana, se van alternando en las oficinas, para mantener la sana distancia.

Martínez López, reiteró que como STPS no pueden interrumpir el servicio, este martes se debería de estar sanitizando nuevamente la oficina de Mexicali.

“Yo me encuentro muy bien, no presento síntomas de ninguna naturaleza, he trabajado de manera habitual, muy atento en el resto de los municipios”, finalizó el secretario de la STPS.