Sería catastrófico gobierno de 2 años: Jaime Bonilla

CDMX.- Categórico y con documentos, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, demostró ante periodistas capitalinos que cuando registró su candidatura para la gubernatura estaba vigente la convocatoria para un período de cinco años, no de dos, como se pretende hacer creer por los opositores al proyecto del nuevo gobierno estatal.

“Un gobierno de dos años sería catastrófico, ‘tronaría’ a Baja California que ya de por sí la están dejando ‘quebrada’, con deudas millonarias con los maestros, la UABC, contratistas y empleados burócratas; el período de 2 años se acortaría, porque ya en septiembre de 2020, arranca el próximo proceso electoral y todo se afecta”, dijo puntual.

Enfatizó que tiene para Baja California un Proyecto para 5 años, porque así han pedido los bacalifornianos que expresaron su voluntad de cambio, y el repudio a los malos gobiernos panistas, al lograrse un triunfo rotundo de los candidatos abanderados por la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”.

“Es la misma proporción en porcentajes obtenidos en la elección, en favor, que en la Encuesta Ciudadana llevada a cabo el pasado domingo 13 de este mes, por diputados de la XXIII Legislatura, para constatar la opinión de los bajacalifornianos en favor de que se publique la reforma al artículo 8vo.

Constitucional que establece un período gubernamental de 5 años para la próxima administración”, comentó Bonilla Valdez. Acompañado por el propuesto secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y del asesor jurídico del Equipo de Transición, Guillermo Ruiz Hernández, sostuvo extensa y muy concurrida conferencia de prensa realizada al mediodía de este miércoles en el hotel Imperial, de Paseo de la Reforma 64.

La exposición de la ruta jurídica de la polémica reforma estuvo a cargo del Lic. Ruiz Hernández, demostrando con diapositivas de los documentos que prueban desde el origen de las iniciativas de reformas que han impulsado en el Congreso local, hasta la última aprobada el 8 de julio por la anterior Legislatura, integrada por mayoría panista, que tuvo el respaldo de tres de los cinco ayuntamientos por aprobación de los respectivos cabildos de Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana.

CULPA DE INE LA CONFUSIÓN

Al explicar la situación en que se encontraba el tema del período gubernamental para la próxima administración, el asesor jurídico Guillermo Ruiz Hernández, hizo hincapié en que hubo una reforma que establecía 2 años, pero no cumplió con los requisitos constitucionales por no haber sido aprobada por mayoría de los cabildos y no fue promulgada.

Así, en enero del año en curso, una precandidata a la gubernatura impugna la reforma inconclusa y el Tribunal Electoral Estatal (TEE) fija un período de 5 años. “El 8 de marzo se establece que el período de la gubernatura será de 5 años; así inicia el proceso electoral y en el Periódico Oficial del Estado (POE) no se publica nada sobre los 2 años”.