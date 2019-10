“Seré el mejor trabajador estando en los Estados Unidos”

MEXICALI, Baja California.- Con una actitud optimista y una amplia sonrisa en el rostro, Miguel Ángel Armenta, de 48 años de edad, comentó sentirse contento, pues logró obtener la visa para trabajar en los Estados Unidos.

Miguel, quien es huésped del Albergue Peregrino desde hace unos meses, explicó que con esta oportunidad podrá sentirse realizado, pues ha sido un camino largo para obtenerla.

“De verdad que no puedo con mi felicidad, soy el primer amigo peregrino que logra obtener esta oportunidad que uno no puede desaprovechar, pues es algo único y daré lo mejor de mi”, expresó.

INICIO DIFÍCIL

Originario de Pénjamo, Guanajuato, Miguel comentó que sus inicios fueron complicados, pues llegó a tener problemas de drogas y actitud. “Yo estaba en un mundo de fantasía, nada me importaba y llegué a tener problemas de actitud.

“Sé que hice mal, que no aproveché bien mi juventud pero ahora me siento distinto y quiero ayudar como me ayudaron a mi”, indicó.

VENTANA DE OPORTUNIDAD

Miguel en ese momento, y quien no dejaba de mostrar su entusiasmo con pasaporte en mano, mencionó sentirse agradecido con varias personas que le abrieron una ventana de oportunidades.

Explicó que dentro del propio albergue ha estado estudiando la primaria, lo cual también lo ha hecho sentirse más seguro a la hora de hablar, pues la escuela lo hace sentir bien.

“Yo hice mi propia lucha de conseguir mis documentos pero nada de esto hubiera sido posible si personal del DIF no me hubiera ayudado, igual que regidoras de San Luis Río Colorado y Sonora, quienes confiaron en mi.

“Todos ellos vieron mi actitud para querer trabajar, para salir adelante y eso lo que me tiene a tan sólo unos días de trabajar en los Estados Unidos, lo cual me tiene muy emocionado”, mencionó.

ESTANCIA EN ESTADOS UNIDOS

Miguel indicó, mientras sentía que abrazaba el “sueño americano”, que estará durante ocho meses en un rancho en Estados Unidos donde trabajará en el campo.

“De verdad que es un sueño, tengo mis derechos como trabajador allá y tendré donde dormir, donde comer, me pagarán trece dólares la hora (240 pesos) y tendré un bono de 100 dólares (mil 850 pesos) a la semana, así que de verdad estoy muy contento.

“Y quiero decir, no importa que lo haya repetido, pero quiero dar las gracias a quienes me apoyaron aquí en Mexicali pues es nuestro hogar y no tengo cómo agradecerles, solo decirles que seré el mejor trabajador estando en los Estados Unidos”, comentó.