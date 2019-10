Será el 13 de octubre consulta de gubernatura

MEXICALI, Baja California.- La consulta ciudadana que decidirá si el Congreso manda a publicar en el Periódico Oficial del Estado, la extensión de la siguiente gubernatura de dos a cinco años, se realizará el domingo 13 de octubre.

La diputada presidente de la Comisión Especial, señaló que será en dicha fecha, pretenden gastar alrededor de 200 mil con recursos privados, bajo una pregunta que no precisa el contexto de la consulta.

“Vamos a estar trabajando durante estos días, para llevar a cabo esta consulta el día 13 de octubre, hemos estado conformando la estrategia y la logística, sobretodo qué vamos a realizar”, informó Miriam Cano Núñez.

“¿El proyecto que quieres para el próximo año es de cinco o de dos?”, será la pregunta plasmada en las 450 mil boletas dispersas en 250 a 300 urnas dispersas en el Estado, y que serán custodiadas por cuatro o cinco personas en cada casilla.

No hay un número de votos mínimos para que el resultado sea legítimo, si resulta a favor de los cinco años, será publicada la extensión de la gubernatura, y si el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acatarán la sentencia, sea a favor o en contra, aseguró la Comisión.

En caso de que el resultado sea en contra de la de extender el mandato, la reforma no se publicará, por lo que no entraría en vigencia, no obstante, todo este contexto, no será informado en la boleta en la que votarán, máximo 450 mil personas, cabe precisar que en la entidad hay más de 3 millones de personas.

Los diputados todavía están buscando la manera de realizar una consulta lo más cercana posible a la comunidad, para que les sea accesible desde lugares públicos, y así puedan emitir su sentir.

Señaló que el espacio territorial de Baja California es muy amplio y quieren abarcarlo, incluso en lugares lejanos como Isla de Cedros, Villa Jesús María, para incluir a la comunidad que vive al sur de Baja California.

La diputada dijo que no quieren poner un máximo o mínimo de porcentaje de participación para considerarlo una muestra representativa, ya sea uno, dos, 20 ó 70 mil votos, serán considerados importantes.

Entre 250 a 300 urnas instalarán a lo largo y ancho del Estado, por cada casilla deberá haber entre cuatro o cinco personas, serán acompañados por las barras de abogados y personal de Transparencia.

El costo estima que no va a rebasar los 200 mil pesos, el recurso será de la cooperación voluntaria de quienes decidieron que se realice el ejercicio, es decir de los diputados del Estado, Federal y regidores.

“Una de las grandes peticiones, es que se les pregunte a la gente, algunos no sabían porque era una gubernatura de dos a cinco años”, recordó. Un total de 10 mil pesos dijo que inyectará Miriam Cano a la consulta, asegurando que la decisión no sería una presión para la SCJN, y que de ninguna manera habrá acarreo a las urnas.