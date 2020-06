Será casting digital

Uno de los programas más esperados en la televisión mexicana desde su estreno en el 2015 es sin duda “MasterChef Mx”, por lo que su regreso deberá adaptarse la contingencia sanitaria por el coronavirus.

En entrevista para este grupo editorial, Anette Michel, la conductora del programa, habló sobre la primera etapa de preselección para la nueva edición de la competencia que podría estrenarse en octubre de este 2021.

“Adaptándonos a esta nueva etapa y haciéndolo de una forma completamente diferente y única, a través de plataformas digitales, precisamente para seguirnos cuidando”, compartió Michel.

También explicó que esperarían que en septiembre empiecen las grabaciones del programa, las cuales inician con esta etapa de selección. Mientras que por otra parte, la también actriz concordó que está a la espera del regreso de la edición de los niños y celebridades, pues se han convertidos en las favoritas del público.

“Muero de ganas. Tenemos la intención pero estarás de acuerdo que no es momento como para pensar en niños. En los adultos todavía podemos controlarlos más, tener una conciencia más amplia de lo que estamos viviendo, de cómo lo podemos enfrentar y los cuidados que debemos de tener.

“No sé por qué exactamente los ejecutivos han tomado esta decisión, no sé cuáles serán exactamente los puntos por los cuales decidan mejor hacer adultos, yo algo había escuchado que tenía que ver con anunciantes y la relación de los niños y los anunciantes, pero creo que por ahí va el tema”.

ANHELA MÁS TIEMPO EN PANTALLA

Después de una aparición en la controversial sección de “El Capi” Pérez en “Venga la alegría”, la conductora fue cuestionada por el personaje del comediante sobre si le gustaría regresar a un matutino o integrarse a dicho programa, Anette dijo que todo fue parte del juego del momento.

“La familia de ‘Venga la alegría’ es una familia súper bien conformada, con todos sus elementos, los conductores tienen que todo el mundo se pueden identificar... creo que ya tienen una familia perfectamente funcional, y en ‘Venga la alegría’ yo no siento que ni siquiera me necesitan.

“Pero sí, sí claro que me gustaría regresar a trabajar más, en algún otro proyecto, yo siempre estaré en la mejor disposición de regresar a hacer, no sé, tal vez una serie o algún otro programa de conducción, etcétera, yo feliz y honradísima de trabajar más”, comentó.

Y sobre la controversia que se generó en dicha sección sobre la reacción de Laura G a las ocurrencias de Margarita Mackensie interpretada por “El Capi”, la conductora dijo tomarse todo como un juego.

“En esa sección, pues evidentemente con el maravilloso Capi, todo es broma y todo es burla, con él nada es en serio, nada. Parece que hubo una controversia bastante fuerte ese día, pero no, todo es broma.

“Y a mí me encanta entrar en esas bromas, esas dinámicas a mí me divierten y me encantan, yo

me siento como en casa cuando tengo a un conductor tan talentoso como ‘El Capi’ que hace broma y media”, finalizó.

LAS BASES SON:

-Enviar un video de 1 a 3 minutos a la app de TvAzteca Conecta o la página www.masterchefmx.tv. Ya sea cocinando o presentando un platillo ya montado, donde se describan y expliquen por qué quieren ser parte del reality.

- Deben ser mayores de 18 años, si son estudiantes de gastronomía no haber cursado más de 2 años de la carrera y no pueden ser cocineros profesionales.

- Después, serán los chefs que componen el panel de jueces quienes a través de una videollamada vía zoom seleccionará a los que pasen a la siguiente etapa.