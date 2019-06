Será Catalino Zavala secretario de Educación

BAJA CALIFORNIA, México.- El gobernador electo anunció a Catalino Zavala Márquez como el próximo Secretario de Educación del Estado, en una reunión con el rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Dicha designación tiene como objetivo ayudar a solucionar la problemática financiera que atraviesa la máxima casa de estudios. “Te anticipo que el diputado Catalino Zavala (recién reelecto) lo acabo de invitar para que sea nuestro Secretario de Educación.

Va a estar trabajando contigo mano a mano, lo voy a poner prácticamente marcando tiempo completo para tus necesidades”, declaró Jaime Bonilla Valdez. Adelantó que en la Secretaría de Educación habrá una serie reestructuras dirigidas hacia esfuerzos para que “nadie” se quede sin escuela, como a través del internet.

Dijo que no esperará a tomar posesión para resolver el problema de la UABC y aseguró que en la “brevedad” lo resolverá. Y ofreció el Centro de Gobierno en Tijuana para que fuera un campus para la universidad al considerar que es un espacio “despreciado”.

PIDEN UABC 600 MDP

Por su parte, el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdez Delgadillo informó que el adeudo del Gobierno del Estado actualmente asciende a los mil 44 millones de pesos y pronto se les sumarán otros 291 millones. Advirtió que de no recibir 600 millones de pesos antes del 17 de junio (fecha en la que dan a conocer los resultados de los exámenes de admisión) tendrán que recortar la matrícula al 50% y recibir solamente 11 mil estudiantes en lugar de 22 mil. Su problemática es tan fuerte que actualmente no tienen para pagar la luz y si no reciben recursos, tendrán dificultades para pagar salarios de los maestros.