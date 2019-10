Señalan mexicalenses beneficios al no pagar trasbordo

MEXICALI, Baja California.- Visto como una manera de ahorro en sus bolsillos, mexicalenses comentaron sentirse beneficiados por el hecho de que el transbordo del camión ya no les costará los $7.75 pesos como en la pasada administración.

Señalaron que a pesar de ser un cambio pequeño es significativo, pues hace que ahorren un poco más y tengan la esperanza de que el próximo paso sea que bajen la tarifa.

Por otro lado, algunos mexicalenses comentaron que desconocían de los servicios y que existiera una tarjeta con la cual pagar su camión, por lo que indicaron ir por la suya próximamente.

Esta fue la pregunta que se le hizo a los mexicalenses: ¿Se ha sentido beneficiado económicamente por el transbordo gratis en los camiones?

ESTAS FUERON SUS RESPUESTAS

“Cuando vas a transbordar en el momento si te funciona muy bien y yo que los uso seguido pues se siente el ahorro cuando haces el cambio, por lo que a mi me parece una buena idea”, comentó Mayra.

“Pues si se ha reducido porque ya no gasto tanto, por al menos unos 50 pesos si me estoy ahorrando y eso pues ya marca cuando eres alguien que usa mucho el camión”, expresó Josué.

“Ah caray, eso no lo sabía pero pues eso no me beneficia mucho a mi porque nada más son los dom ingos cuando sa lgo, pues trabajo 12 horas diarias y nunca veré realmente el beneficio, pero para quienes lo usen diario, si está muy bien”, explicó Ramón Ruiz.

“Es un gran beneficio para todos, por ejemplo yo agarro cuatro camiones para el trabajo y pues con eso ya solo pagaría dos, por lo que si representaría algo importante, un ahorro significativo que vale la penas hacer”, señaló Jesús García.