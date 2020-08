Señalan hay abasto de insumos en el Hospital General de Mexicali

Autoridades de Salud en la capital de Baja California, aseguran que el abasto en el Hospital General de Mexicali (HGM) cuenta con los medicamentos necesarios para los tratamientos paliativos para todos los pacientes que están internados en el Hospital General.

Sobre el abasto de medicamentos para pacientes que no están padeciendo la enfermedad del Covid-19, funcionarios de salud recalcaron que el Hospital General en estos momentos solo atiende a pacientes COVID-19 por lo que se entiende que no es prioridad mantener en farmacia medicamentos que no se enfoquen a pacientes hospitalizados por Coronavirus.

“En relación al Equipo de Protección Personal en el HGM, se tiene abasto para proteger la integridad del personal de salud.” Dieron a conocer a través de un escrito.

En torno a la vacuna Bacilo de Calmette-Guérin o BCG contra la enfermedad de la Tuberculosis reiteraron que no se contará con esta por el resto del año.

“En este ejercicio 2020 no se contará con dicho biológico, debido a que hay un desabasto a nivel nacional, autoridades Federales nos notificaron que en el año 2021 se contará con esta vacuna. Es importante señalar que la incidencia de este padecimiento es baja en el Estado”.

RECONVERSIÓN DE HOSPITALES

Y para finalizar, sobre cuándo está programada la nueva reconversión para recibir pacientes NO covid, funcionarios aseguraron que se está trabajando en la reconversión de las unidades hospitalarias Covid-19, todo depende de la presencia de casos en el estado.

Es decir, la reconversión dependerá en gran parte en el comportamiento de la epidemia en la entidad y en el contexto donde se están haciendo aperturas de actividades no esenciales, se esperará para observar si existen rebrotes de contagios de Sars-Cov-2 que ameriten mantener los hospitales de reconversión.

EQUIPO

