Señalan alumnos de Universidad Politécnica de Baja California incremento en inscripción

Alumnos de la Universidad Politécnica de Baja California se encuentran molestos debido al aumento de la cuota escolar de 3 mil a 3 mil 500 pesos sin un previo aviso y teniendo solo tres días como límite para pagar.

Anteriormente los alumnos tenían un mes como plazo para realizar el pago de su colegiatura, pero en las recientes inscripciones solamente se les dio tres días de plazo y los alumnos que pasen de la fecha límite deberán pagar una penalización de 500 pesos por retrasarse en el pago.

Sin embargo, se les brindó la opción de solicitar una prórroga para no ser penalizados, pero, esta también se elevó el costo de mil a 2 mil pesos como pago inicial y teniendo solamente un mes para liquidar el pago total.

Los universitarios también comentaron que existe un gran problema en el sistema de pagos, debido a que constantemente tiene fallas, ocasionando un retraso en el reflejo de pago de la colegiatura o incluso no pueden solicitar las prórrogas, por lo que consecuentemente tienen que pagar más de lo que esperaban.

Algunas carreras necesitan de un gran equipo de cómputo o laboratorios tecnológicos, de los cuales carece la institución, por lo que los alumnos que tienen las posibilidades económicas llevan su propio material, mientras el resto de los alumnos no pueden desarrollarse completamente en los ámbitos computacionales de las carreras.

Respecto al nivel académico en la institución, alumnos comentaron sentir que la calidad ha disminuido bastante, debido a que se encuentran muchas asignaturas sin docentes o sin personal capacitado.

“Yo pagué 3 mil 500 pesos para llevar solamente una materia durante el cuatrimestre, al momento de entregarme mi horario, me dicen que no hay docente para impartir la materia y no me regresaron mi dinero” expresó Raquel Rodríguez, alumna de la carrera de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales.