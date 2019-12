Señala Poder Judicial riesgo en impartición justicia ante recorte

MEXICALI,B.C.- La impartición de justicia en Baja California está en riesgo, aseveró el presidente del Poder Judicial, luego de que le advirtieran que su propuesta de presupuesto 2020, podría se recortada en un 30%, según lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda.

De 1 mil 400 Millones de Pesos (MDP), que solicitó para poder operar de forma ideal, dijo que 1 mil 100 MDP deben ser irreductibles por que son para gasto corriente, sin embargo los diputados le advirtieron que debe tener un plan “B”, dijo Salvador Ortiz Morales.

El diputado Juan Molina, le adelantó al presidente, que el recurso precisado desde la Secretaría de Hacienda es de tan solo 1 mil millones, por lo que debería considerar un plan “B”.

“Yo creo que se podría poner en peligro (la operatividad del Poder Judicial), nosotros sí pedimos que revisen el tema, porque es en relación a la ciudadanía y es importante”, argumentó el Ortiz.

“En los años anteriores nos enfrentamos a las crisis presupuestales sin precedentes que no nos permitió crecer, nos dio la oportunidad de redoblar esfuerzos e implementamos medidas de austeridad”, explicó Ortiz.

El otorgamiento de recursos necesarios para Sistema de Justicia Penal, no se puede postergar más, hay necesidad de más jueces para atender la demanda de judicialización en el Estado.

Las medidas de austeridad ya se tomaron desde hace más de un año en el Poder Judicial, en las que ciertas áreas se disminuyeron a la mitad, comentó que si los legisladores apoyan en gestionar en Hacienda, el Poder Judicial usará bien el dinero.

RECORTE

“Nosotros pudiéramos, porque ya hemos hecho muchas medidas de contención de gasto, lo único que nos queda es la eliminación de personal no jurisdiccional, para con eso atender”, advirtió.

Aun en los más visible que es el Consejo de la Judicatura, hay comisiones que solo tienen una persona administrativa, no hay exceso de personal, lamentablemente si no hay un aumento en el presupuesto no podrían abrir nuevos juzgados, abundó.

Para determinar cuántos empleados no jurisdiccionales tendrían que recortar, harían un estudio serio en el Consejo de la Judicatura, no obstante, seguirán insistiendo en que se requiere un importante aumento al presupuesto.