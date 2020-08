Señala DIF no tener responsabilidad en muerte de menor que se les escapó

MEXICALI, B.C.- Luego de que una menor internada en el albergue del DIF Estatal en Mexicali, se fugó, y posteriormente fue encontrada muerta por una sobredosis, la directora de la dependencia rechazó que tengan algún tipo de responsabilidad del deceso.

Blanca Fabela Davalos, directora del DIF en Baja California, aceptó que tienen responsabilidad de la fuga, pero no de la muerte de la joven de 17 años, debido a que habían intentado ayudarla en su problema de adicciones.

“Reconocemos el egreso no autorizado porque la muchacha se salió sin permiso, estamos de acuerdo, pero no en el posterior deceso, porque las causas fueron una sobredosis, y en eso DIF, no, al contrario, nosotros lo que hicimos estar atendiéndola a través del centros de rehabilitación en convenio con DIF para evitar un desenlace como este”, comentó.

Fabela recordó que la joven tenía un historial en el albergue, con diversos ingresos, debido a que su familia la regresaba, y que en una ocasión, fue canalizada a un centro de rehabilitación.