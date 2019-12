Señala Bonilla no se permitirá la corrupción

BAJA CALIFORNIA, México.- No habrá vacas sagradas en la actual administración estatal, por ello caiga quien caiga, no se va a tolerar la corrupción entre los funcionarios, aseveró el Gobernado Jaime Bonilla Valdez.

Así lo informó tras el escándalo de supuestos “moches” que involucraron a dos servidores públicos de primer nivel, la ex secretaria de Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes, y el ex Oficial Mayor, Jesús Núñez.

En el marco de las denuncias por sobornos de empresarios para obtener contratos con el actual Gobierno Estatal, el gobernador Bonilla Valdez, acusó que la pasada administración logró infiltrar personas al Poder Ejecutivo.

Bonilla abordó el tema de la corrupción durante el informe de la reunión de seguridad, sin aludir explícitamente el caso de las acusaciones contra la ex secretaria del Bienestar Social y el ex Oficial Mayor, quienes tomaron licencia.

“Este Gobierno no es el mismo del pasado, aquí el que se equivoca se va, y si tenemos señalamientos de algunos funcionarios, se los dije en la campaña, no hay vacas sagradas, y no habrá favoritismos para nadie”, sentenció.

El representante del Poder Ejecutivo, recordó que la administración pasada jamás despidió a un funcionario, ya que todos eran catalogados como “correctos y santos”, no obstante, no dio nombre, ni pruebas los presuntos infiltrados.

“Hay situaciones en que el gobierno anterior está tratando de infiltrar personas en el gobierno”, sugirió el gobernador Bonilla. Añadió que ellos mismo harán los señalamientos e investigaciones a través de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, para resolver los problemas internos del gobierno, “caiga quien caiga”.

TOMAN PROTESTA NUEVOS FUNCIONARIOS ESTATALES

Tras las denuncias derivadas por la filtración de mensajes sobre posibles actos de corrupción en la administración estatal, este lunes tomaron protesta los dos nuevos titulares de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Integración y Bienestar Social.

Como oficial mayor rindió protesta Héctor Mares Cossío, quien previamente fungió como diputado en la XXII Legislatura de Baja California, en sustitución de Jesús Núñez Camacho, cuya licencia temporal inició a partir de este 2 de diciembre.

A la Secretaría de Integración y Bienestar Social entra Laura Torres, que hasta ese momento ocupaba la titularidad del Instituto de la Mujer en el estado, y entra en lugar de Cynthia Gissel García Soberanes.

Los dos ex-funcionarios fueron señalados por su presunta participación en la solicitud de ‘moches’ a proveedores para obtener adjudicaciones con el Gobierno del Estado.

Al confirmar la licencia de Núñez Camacho, el personal de comunicación social del Gobierno del Estado señala que con esto se busca permitir a la Secretaría de Honestidad y Función Pública aclarar las acusaciones que puedan caer sobre el funcionario.

Por otra parte el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, aseguró que la licencia de García Soberanes deriva de las acusaciones que se dieron a conocer en su contra.

La toma de protesta de los nuevos funcionarios se dio en presencia del secretario general y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, en oficinas ubicadas en el municipio de Tijuana.