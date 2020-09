Señala Bonilla a Osuna de proteger al narco

MEXICALI,B.C.- Un enfrentamiento de declaraciones se dio entre el Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez y el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán a través de redes sociales el cual inició desde ayer por la mañana.

A través de un testimonio del supuesto ex yerno de José Guadalupe Osuna Millán, acusan al ex gobernador de dar protección a los narcotraficantes en Baja California, el audio fue difundido a través del Gobierno del Estado.

En el audio el supuesto ex yerno de Osuna, Fred Adrián Ramos Pacheco, acusa que del 2007 al 2010; Osuna pactó con los narcotraficantes de la entidad, les prometió protección a cambio de que no incrementara la violencia. Relata el yerno, que Osuna se molestó por las decapitaciones en Tijuana luego de los conflictos con el cartel de los Arellano, lo que procedió es que daría unidades de la Marina, para que pudieran transportar mercancías o armas.

“No está tan limpio como dice, del 2007 al 2010 en el hotel Pueblo Amigo, hubo una reunión con narcos, por el pago de seguridad, resguardar y proteger a la organización”, comentó. “Resulta que le diste protección a los narcotraficantes, no lo digo yo lo dice tu yerno”, afirmó el mandatario Estatal, Jaime Bonilla Valdez.

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), señaló que ya hay otra investigación, derivado de que Osuna se ve implicado en los descuentos vía nómina a los trabajadores de Gobierno, para beneficiar al PAN. Vicenta Espinoza, explicó que entre la administración de Osuna y Francisco Vega, les han descontado 18 millones de pesos a los trabajadores, de los cuales siete millones de pesos son de la administración de Osuna y 11 millones de Vega de Lamadrid.

También se señaló por parte de la empresa Fisamex, que José Guadalupe Osuna Millán cuando era director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, presuntos contratos realizados con maquiladoras los cuales no fueron reportados en la paraestatal.

Millán se defiende Ante dichos señalamientos, el ex gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán respondió pidiendo que no se metiera con su honor y defendió su legado como gobernador de Baja California y no va a dejar pasar ningún infundio, ni de él, ni de nadie hacia su persona, le señaló que gracias a su trabajo Tijuana tiene agua 24 horas.

“La Cespt nunca se utilizó para citar empresarios y quitarles el dinero como ahora lo hacen”. Además señaló que su legado va más allá, al construir campus universitarios, la segunda línea del acueducto, museos, malecones y decenas de Salud, y afirmó “esa es solo una parte de mi legado y lo voy a defender y no voy a permitir que me difamen “.