Semi amarga salida

Después de varios retos de eliminación en los que salió victorioso, Miguel Reyes abandonó este domingo pasado la cocina de MasterChef Mx: La Revancha.

Salida que se dio en medio de un ambiente “tóxico” como él mismo lo describió, al darse cuenta que había participantes que no lo querían dentro del programa.

“Me agarró por sorpresa ver sus comentarios porque nosotros no sabemos lo que la gente dice en las entrevistas hasta que vemos el programa, entonces me agarró por sorpresa el hecho de Rogelio y Memo que hayan tenido esa hostilidad hacía mi”, dijo.

“Me sorprende porque ni en mi temporada, ni en esta, me metí con nadie, ni ofendí a nadie, pero sus razones han de tener y yo las desconozco”, compartió para LA CRONICA el ex concursante.

Durante las entrevistas, Rogelio, uno de los participantes que continúan dentro del concurso, habló que su estrategia fue sacar a Miguel de la competencia, sin embargo esto no presionó al expulsado.

“Yo siento que él no me eliminó, me eliminé a mi mismo por mis errores, al final yo fui quien cociné; sí sentí mucha presión por lo mismo que me pasaba en mi temporada pasada, soy una persona nerviosa, cuando empieza tener las cosas fueras de control todo colapsa”, añadió.

Regresar a la cocina más famosa de México, con un elenco de cocineros con experiencia y justo después de salir de tu primera temporada, para Miguel fue un reto que lo llenó de aprendizaje.

Actualmente, Miguel se dedicará a terminar su carrera profesional como investigador gastronómico, mientras prepara el lanzamiento a nivel nacional de su ‘Salsa Chilena’, producto que emprendió junto a un amigo.