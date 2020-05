Semana de ensueño

Su sueño de jugar en la Primera División Profesional no se cumplió, no obstante, Edson Javier Flores Medrano vivió experiencias inigualables en el deporte más popular de México, el futbol.

Debido a su calidad como delantero, el futbolista mexicalense fue invitado a entrenar con el Club Atlante para un posible fichaje, sin embargo, eso nunca se llevó a cabo y terminó compartiendo cancha con la selección mexicana en el año 2005.

“Estaba jugando en el Club Cachanillas de la Tercera División Promocional y en mi último partido dentro de esa categoría, Álvaro Sierra (representante de jugadores), me ofreció irme a la Ciudad de México a hacer pruebas con el Atlante en el Centro Pegaso, donde entrenaba la selección de futbol”, comentó.

“Llegué un día antes de lo acordado y como Sierra era muy amigo de Wilson Graniolatti (en ese tiempo preparador físico en la selección mexicana), me quedé de ver con él en esas instalaciones”, añadió.

El ingresar al Centro Pegaso fue ya una experiencia extraodinaria para Flores Medrano, no obstante, a los pocos minutos vivió algo aún más especial.

“Estaba esperando que me dieran indicaciones y llegó Jorge Campos (auxiliar técnico de Ricardo La Volpe). Me preguntó si era el cachanilla y después me pasó a un cuarto con los utileros para que me dieran un uniforme de entrenamiento”, comentó.

Todavía sin saber a ciencia cierta que era lo que estaba sucediendo, el atacante entró al vestidor y se encontró a todos los jugadores del selectivo mexicano que se encontraban concentrados de cara a su último juego de la eliminatoria rumbo al mundial de Alemania 2006.

“Al primero que vi fue a Oswaldo Sánchez y no lo podía creer. Posteriormente saludé a todos y nos fuimos a la cancha para hacer ejercicios físicos. Ahí compartí momentos con Jesús ‘Cabrito’ Arellano, Omar Bravo y Gerardo Torrado”, expresó.

Lo que Flores Medrano sintió ese día había sido único, sin embargo, el destino le tenía preparado más escenarios imposibles de olvidar.

“Al otro día hubo un interescuadras y me pusieron a jugar con un equipo que estaba conformado por Moisés Muñoz, Sinha, Óscar ‘Kevin’ Rojas, Ricardo Osorio, Gonzalo Pineda y Kikín Fonseca. También me tocó atacar a defensas como el ‘Maza’ Rodríguez y Rafael Márquez”, recordó.

“La verdad es que se quedaron sorprendidos por mi nivel y Jorge Campos me ofreció quedarme a dormir en los dormitorios de ahí. Así estuve por alrededor de una semana y después llegó el día del partido contra Trinidad y Tobago”, añadió.

Irse con los jugadores en el camión oficial, uniformarse como un seleccionado más y pisar el césped del estadio Azteca, también fueron situaciones que nunca imaginó vivir el cachanilla, no obstante, al término de los 90 minutos recibió otra noticia que lo ilusionaría.

“La Volpe y Campos se despidieron de mí y me dijeron que llegando del mundial me iban a buscar para acomodarme en un equipo profesional”, subrayó.

La historia con la selección mexicana de futbol había terminado y ante ello, Flores Medrano decidió contactar a la gente del Atlante pero para su desgracia no recibió atención.

“Del Atlante ya no supe nada, fui al Centro Pegaso dos días seguidos y como no me recibió nadie decidí regresar a Mexicali. Al tiempo tanto Sierra, como Campos hablaron y me reiteraron su afán de acomodarme en un equipo pero por motivos personales no me fui”, dijo.

Todavía un año después, el ariete fronterizo tuvo la oportunidad de hacer una pretemporada con los Astros de Cuernavaca de la Segunda División Profesional, aunque al final no trascendió y continuó su etapa deportiva en su tierra natal.

FICHA TÉCNICA

Nombre: EDSON JAVIER FLORES MEDRANO

Fecha de nacimiento: 31 DE AGOSTO DE 1985

Lugar de nacimimiento: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Deporte: FUTBOL

Posición: DELANTERO

Años como deportista: 28