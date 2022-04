Semana Santa: 40 mil 361 personas acudieron al Bosque de la Ciudad

En la espera de largas filas, pese al día soleado que cubrió a la capital, 13 mil 200 ciudadanos acudieron este domingo de pascua a las instalaciones del Bosque y Zoológico de la ciudad.

El director del bosque, José Giovanni López Rodríguez comentó que, se llegó a la meta que habían estipulado, al recibir durante la semana mayor a 40 mil 361 ciudadanos en el bosque.

Hace cuatro o cinco meses atrás, explicó que, en una reunión con la mesa creativa del parque y el equipo de mantenimiento, llegaron a la conclusión de hacer mejoras en las instalaciones para Semana Santa.

“Los asadores del parque tenían más de diez años que no se renovaban, me daba hasta vergüenza, ahorita se renovaron alrededor de 80% de los asadores, para que las familias vengan a hacer carne asada” expresó.

Durante la semana mayor, mencionó que se contó con el apoyo de bomberos al proporcionar una ambulancia y 35 elementos de DARE quienes se encontraban distribuidos en todo el parque, para un mejor cuidado de los ciudadanos, cerrando la semana con saldo blanco.

Te puede interesar: Aumenta flujo de personas en Bosque y Zoológico de la ciudad

Ventas

Por otro lado, algunos vendedores expresaron que sus ventas aumentaron especialmente el fin de semana, ya que es cuando más personas acudieron a las instalaciones.

Foto: Yajanny Jove

Tal es el caso de Chon “El paletero” se encuentra con su carreta recorriendo todo el bosque en la venta de paletas de hielo, el fin de semana fue donde sus ventas aumentaron.

“Mas o menos me ha ido bien, no toda la gente trae dinero, ahorita la situación está muy dura” comentó.

Foto: Yajanny Jove

Aprovechando el día de pascua, Lidia Vasquez Soto compartió que sus ventas se mantuvieron altas, especialmente el día sábado.

“Empecé a vender huevitos con confeti y decorados, también huevos de plástico con dulces adentro, ya se me terminaron, solo me quedan canastas, ayer sábado se me acabó todo” expresó.

Familias

El ambiente que se apreciaba dentro de las instalaciones era muy familiar, se podía observar cómo salía humo de los asadores, algunas bocinas con música a volumen medio, niños corriendo de un lado a otro, personas acostadas en el pasto, algunos jugando volleyball y futbol.

Entre las familias, había menores que portaban una canasta con huevos adornados, algunos los compraban en el bosque y otros los traían desde sus casas, con el fin de esconderlos y hacer que los niños los encontraran.

“Para pasar un tiempo en familia, a esconder huevitos y distraernos un rato” compartió Karina Sánchez.

Foto: Yajanny Jove

“Voy a poner a mis niños a esconderlos y que se diviertan en encontrarlos, unos traen chocolates, gomitas y confeti; que son los que se van a quebrar en la cabeza” comentó Dora Luna

“Para buscar huevos más que nada para que los niños se entretengan un rato el fin de semana” expresó Mauro Sotelo

Por otro lado, había personas de otros estados que salieron de vacaciones a Mexicali y acudieron al bosque para disfrutar del día y conocer las instalaciones.

Foto: Yajanny Jove

“Venimos con la familia a pasar un rato agradable, venimos a conocer somos originarios de Sinaloa, estamos radicando aquí pero venimos a conocer” dijo Ángel Montoya

Foto: Yajanny Jove

“Vengo a disfrutar de las vacaciones, yo no soy de aquí de Mexicali, vengo del estado de Guanajuato, es la primera vez que venimos a este parque” compartió Laura Tovar.