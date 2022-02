Semáforo puede cambiar a amarillo en corto plazo: SS

El semáforo naranja que actualmente limita los aforos en sitios de esparcimiento al 50%, podría cambiar a coloración amarilla en un corto plazo, señaló el titular de la Secretaría de Salud, Adrián Medina Amarillas.

De seguir en color naranja, el Día de San Valentín, los restaurantes, bares y sitios de esparcimientos, tendrían que operar en un aforo del 50%; el secretario mencionó que es poco probable, pero no imposible, que para esas fechas cambie el semáforo epidemiológico.

El secretario Medina Amarillas, informó que hay una reducción de casos activos de aproximadamente el 65%, por lo que el semáforo puede pasar de naranja a amarillo en poco tiempo.

“Estamos muy optimistas en que podamos regresar al semáforo amarillo, o sea, siempre he sido enfático en que la pandemia no tienen palabra de honor, y por eso no puedo darles una fecha precisa”, comentó.