“Seguridad Pública no es juego, ni política”: Director de la DSPM

Tras haber ocupados puestos en todos los niveles de la corporación, Alejandro Lora Torres, un policía de carrera desde hace 22 años de edad, cumplió el sueño de todo cadete: ocupar la silla de director en la Policía Municipal de la capital bajacaliforniana.

De plática fácil y cortés, también tiene la habilidad de sortear corrientes políticas y ponerlas de lado cuando de seguridad pública se trata, pues ha ocupado puestos en el cuadro de mando en administraciones panistas, priístas y ahora el más alto en una administración de Morena.

El hoy director de la corporación sustituyó recientemente a María Elena Andrade Ramírez, quien, en el sigilo y el hermetismo presentó su renuncia junto con sus allegados, Juan Carlos Buenrostro Molina y Ancel Gerath Aispuro Sandoval, que trabajaron con ella en la Procuraduría General de Justicia.

Lora Torres habla en entrevista para La Crónica sobre la crisis en la que recibe la corporación, su estrategia desde la experiencia para atender la incidencia de robos y cómo sortear la carga política que conllevan las estrategias de seguridad en Mexicali.

La Crónica (LC): ¿De qué tamaño es la responsabilidad del cargo luego de pasar por todos los puestos y una carrera de policía de 22 años?

Alejandro Lora Torres (ALT): Representa un gran honor, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, entendemos la magnitud. Son 22 años de trayectoria que nos ha permitido adquirir los conocimientos habilidades y destrezas, pero llega en gran momento para asumir la confianza que nos confiere la alcaldesa, a quien agradezco la oportunidad junto con el Cabildo. Yo veo una ciudad con grandes expectativas, que tiene la esperanza que la calidad de vida en Mexicali siga mejorando y un activo fundamental es la seguridad pública; en nuestras manos se deposita esa encomienda, pero no lo hago solo, lo hago con 1 mil 950 agentes con una alta vocación y espíritu de servicio para contribuir a la seguridad de Mexicali.

LC: Con su carrera y al haber ocupado varios cargos dentro de la corporación, ¿cuáles son las áreas de las que adolece la Policía Municipal?

ALT: Ese transitar es una herramienta fundamental. Las instrucciones de la alcaldesa fueron muy precisas, no hay tiempo para hacer pausas. Aquí es continuar con todo lo bueno que se ha hecho, ha habido avances importantes pero también hay áreas de oportunidad y nos corresponde trabajar en ellas, como el proyecto de Fuerza Rosa, un proyecto muy atinado de la alcaldesa y me corresponde consolidarlo. En prevención tenemos que poner muchas de nuestras capacidades y Fuerza Rosa en prevención y temas de violencia viene a dar una fortaleza importante en ese rubro. También el acercamiento con la ciudadanía, soy un convencido de que la comunicación y la participación no tienen precio en materia de seguridad pública porque nos permiten actuar con inteligencia y estrategia. Queremos una policía con sus cinco sentidos en la seguridad de los ciudadanos.

LC: Recibe una Policía en medio de una crisis de salud y de moral entre los agentes. ¿Cómo afrontar ese reto?

ALT: Nosotros estamos obligados a darles las mejores condiciones posibles, las mejores herramientas, los mejores equipos, los mejores vehículos y hacerles saber que estamos pendientes de ellos y su salud. La pandemia tuvo su impacto en Mexicali. Al día de hoy tenemos 995 policías afectados por el contagio, de los cuales unos 550 han pasado el proceso y han regresado a laborar tras el resguardo, cuidado y atención debida, pero tenemos casi 425 policías en plan de contingencia, porque nuestra intención es resguardarlos por ser personas vulnerables. Otros de ellos sospechosos de Covid, con su proceso de resguardo que se puede prolongar, y elementos que han sido positivos. Quienes entran en ese proceso por Covid-19 se les envía sin que se vean afectados en su economía, es decir, su cheque, su catorcena, está garantizada al 100%, que tengan la confianza que estamos al pendiente de ellos.

LC: En términos de la moral y del peso que tienen grupos políticos dentro de la corporación, ¿cómo manejar esta situación con el cambio de director?

ALT: Nuestra corporación policial merece los mejores hombres y mujeres en los puestos de mando. No solamente porque la institución lo merece, porque Mexicali lo merece, porque la seguridad pública no es un juego. Indistintamente del partido político al que puedan simpatizar, cuando entrevistamos un candidato a un puesto de mando, lo menos que le pregunto es a qué partido pertenece, yo me preocupo por ver trayectoria, currículo, perfil, sus conocimientos, habilidades y destrezas para manejar el puesto de mando. Una afiliación política para estar en un puesto de mando no es un requisito.

LC: Cada administración le ha puesto su sello particular a su paso por la Policía Municipal. ¿Tiene prevista un área para darle impulso a su gestión?

ALT: Siempre vamos a estar trabajando en procurar mejores equipos y herramientas para el personal. Pero también la responsabilidad de estar viendo que día a día que cada elemento tenga su equipo para trabajar es importante. El proyecto de Fuerza Rosa tiene mucho que dar y pretendemos que la vean en la calle, que la ciudadanía la vea en todos lados y tengan la disponibilidad de atender cada asunto requerido. También en áreas de planeación y proyectos, creo que una policía no puede ser de ocurrencia, de simulación o de improvisación, debe tener planeación y en eso estamos trabajando mucho. En esa área le vamos a imprimir un plus importante y también trabajar en el proyecto para un área de soporte de análisis criminal, es decir una policía con capacidad de procesar de manera coadyuvante con la Fiscalía y poner un valor agregado en estas tareas. Repito, una policía que se caracterice por estar más cerca de la gente

.

LC: ¿Qué puede hacer la Policía Municipal para abatir los índices de violencia familiar, el delito más denunciado en los primeros seis meses del año?

ALT: Creo que la Policía debe tener una muy buena mano izquierda y una buena mano derecha. Es decir, ser muy buena en materia de prevención, desde la concientización, capacitación, comunicación, talleres, cursos y orientación a través de la línea ROSA, pero también con la mano derecha, tener mecanismos de respuesta inmediatos para que aquella víctima de un delito de esta naturaleza tenga la confianza de llamar y que la policía va a estar ahí, se le sacará de su círculo de violencia y se le dará seguimiento integral a su caso, incluso de resguardo.

LC: Recientemente la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación por tortura a la corporación. ¿Qué respuesta darán?

ALT: Somos muy respetuosos. Yo soy un convencido del respeto a los derechos humanos y nosotros siempre velaremos por ese respeto. No solamente se está trabajando en esta recomendación, se le va a dar respuesta en tiempo y forma. Son temas de gran importancia a los que se les debe dar seguimiento. El mensaje que se tiene que mandar, acompañar y supervisar, es que esta corporación es respetuosa de los derechos humanos, la encomienda y el exhorto es a que sean motivadas y fundamentadas, respetando la esfera de derechos y mandar el mensaje que esta dirección es convencida de que el ejercicio policial debe estar siempre dentro del marco del estado de derecho.