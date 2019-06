Secundaria Magisterio demuestra el poderío cachanilla a nivel nacional

MEXICALI, Baja California.- Con entrega y pasión, la banda de guerra de la secundaria 18 Magisterio Profesor Guadalupe De Jesús Beltrán, ganó por cuarta ocasión el Primer lugar a nivel nacional en la competencia de bandas de guerra. El concurso, el cual tuvo sede en el Estado de Veracruz, contó con la presencia de 45 bandas de guerra de diferentes estados de la república, donde la agrupación cachanilla dio cátedra de su disciplina.

Ricardo Ramírez de 47 años de edad y profesor de la banda desde hace 24 años, ya con sus alumnos en tierras mexicalenses, señaló que la clave para alcanzar dichos triunfos, es la constancia del trabajo diario.

Precisó que para lograrlo estuvieron ensayando desde el mes de septiembre del año pasado, pasando por las diversas categorías hasta llegar al nacional, situación que lo dejó muy satisfecho.

“Las personas creen que yo tengo una varita mágica, pero no es así, el trabajo de los muchachos habla por sí solo, puesto que la constancia ha sido nuestra mayor virtud en estos años”.

“Yo me dedico a dar el 100% en cada prueba, mi familia me dice que trabajo demasiado, pero les digo que esto es lo que me apasiona, triunfar y ver que mis estudiantes logran también hacerlo, porque el mérito es de ellos”.

Compromiso

Victoria Zamora de 14 años de edad, es una de las jóvenes que pertenece a la agrupación, a la cual comentó, se siente contenta de pertenecer.

La joven mencionó que todo fue a raíz de que su madre, quien también estudió ahí, le comentaba que siempre quiso pertenecer a la banda de guerra.

“Por ella me metí a la banda y me di cuenta que me gusta mucho, pues te enseña a ser más responsable y cuando estuve allá en el concurso, me agradó ver las rutinas de otras bandas que también se esforzaron como nosotros”, comentó.

Disciplina

Oscar Alonso Ortiz Anguiano de 14 años y quien fuera el comandante ganador del primer lugar en su categoría a nivel nacional, indicó que la banda de guerra se ha convertido en algo importante en su vida.

Explicó que su principal motivante para entrar a la banda de guerra, fue el hecho de que supo que podrían hacer viajes a otras partes de la república mexicana y hacer más amigos.

“A mí me interesó eso de viajar y pues ya estando aquí es muy padre porque te haces de más amigos, convivimos, ensayamos juntos y sobre todo, hemos demostrado tener la capacidad de alcanzar grandes cosas”, comentó el joven.

Apoyo de la familia

El profesor, recalcó que estos viajes, son gracias al apoyo de los padres de familia, quienes también están detrás del avance de esta banda de guerra ya reconocida a nivel nacional.

“El apoyo de los padres de familia ha sido de mucha importancia, este viaje duró 42 horas en autobús, donde pude ver que los chicos traen toda la pila y la disposición así que al parecer no sintieron las horas”

“Yo me siento muy agradecido con lo que la escuela me ha dado, generaciones van, generaciones vienen y yo estaré aquí para apoyar a los muchachos, ensayando mucho y preparándonos de nuevo para el siguiente nacional”, expresó el profesor.