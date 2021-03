Sector salud privado pide ser vacunado contra el Covid-19

Para lograr pactar cien vacunas destinadas a los trabajadores del sector salud privado, el grupo Médicos Unidos de Mexicali tuvieron que convocar a los afectados, para emitir un posicionamiento, ya que habían sido ignorados por la Secretaría de Salud.

El grupo organizado Médicos Unidos de Mexicali, convocó este viernes en la explanada frontal del FEX, para reclamar la falta de vacunación contra el Covid-19, a pesar de haber hecho frente a la pandemia cuando los hospitales públicos se abarrotaron.

Al momento de ir llegando, fueron abordados por las autoridades de salud, con quienes lograron pactar, que cada que llegue una remesa, 50 dosis serán destinadas a la lista de dicho grupo, y 50 a la lista de los colegios médicos.

La doctora Pamela De Ávila, explicó que habló con el subsecretario de salud, Abraham Felix Moss, quien anteriormente no había atendido la inquietud de los médicos, en esta ocasión, cedió al requerimiento.

Moss le explicó a la doctora De Ávila, que la convocatoria para vacunar a los médicos, se estaba realizando de manera privada, y que no había querido decirlo a los medios de comunicación, para que no se aglomerara el personal de salud, relató De Ávila.

Ese viernes, 100 vacunas se aplicaron al sector salud privado de Mexicali, a través de lista que los colegios de médicos habían proporcionado a la dependencia, así como 30 vacunas a otros médicos.

Precisó que según las estadísticas de un censo virtual realizado por ellos mismos, cuando menos, hay 500 trabajadores de la salud del sector privado que no han recibido la vacuna en Mexicali y Tijuana.

“Cuando los hospitales se abarrotaron, las puertas de nuestros consultorios continuaron abiertas, así se tratara de enfermedad general o un caso sospechoso”, reclamó el colectivo en su posicionamiento.

“Ya sabemos que sí tenemos apoyo por parte de las autoridades, sí nos escucharon, y sobretodo, todos los médicos privados que no se han unido a nuestro grupo, únanse, porque nuestra lista es en la que se van a basar para la vacunación”, informó la doctora.

Explicó que la autoridad dará prioridad en la vacunación a las personas según su edad, y la exposición que tienen en sus labores, cabe precisar, que un médico o trabajador de la salud no podría llegar simplemente con su cédula, necesita entrar en un listado.

“Nosotros no teníamos información, no nos habían comunicado de la manera adecuada, y con eso de que ‘háganlo de manera privada’, nos parecía que no eran las formas, en cambio ahorita el doctor Félix Moss, ya dio la autorización de hacerlo público”, dijo.

Las cien dosis son dependiendo de las vacunas que se autoricen, para ser considerados en la lista, deben llenar una encuesta en un grupo de Facebook, llamado Médicos Unidos de Mexicali.

POSTURA

El titular de la Secretaría de Salud, emitió una declaración para los médicos inconformes previo a la manifestación, en la que señaló que pronto serán llamados para recibir la vacuna, sin embargo no precisó hora, lugar, fecha, o algún indicio de la logística.

“Para mis hermanos médicas y médicos, ya iniciamos la vacunación, pronto serán llamados tanto médicos privados como públicos, a precisamente vacunarse”, declaró el secretario de salud, Alonso Pérez Rico.