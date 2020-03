“Sea a favor o no el resultado, seguirán enfrentamientos”

MEXICALI, BC.- “Sea cual sea el resultado de hoy, los confrontamientos seguirán, pues no se sabe respetar el Estado de derecho en México”.

Así es como lo dijo el economista Enrique Rovirosa después de haberse realizado durante el fin de semana la consulta ciudadana sobre la permanencia de la cervecera Constellation Brands en Mexicali.

Expuso que dicha consulta fue hecha a destiempo pues debió hacerse cuando la empresa propuso instalar su planta en la ciudad hace alrededor de 3 años.

“Si los permisos fueron dados de manera desaseada teniendo actos de corrupción, entonces procede en un Estado de derecho ir a buscar a quienes los entregaron y aplicarles la ley”. “Eso es lo que se debió haber hecho, y ya teniendo esa acusación formal ya habría una causa para suspender los permisos, pero eso jamás existió”, expresó.

INCERTIDUMBRE

Rovirosa, señaló también que el clima económico en el Estado no es nada favorable actualmente si es que se le suma también la contingencia internacional.

“Estamos pasando por un momento difícil y este tipo de acciones no estarán trayendo nada bueno para Baja California”. “Y no es que esté a favor de la cervecera, pero no se respetan las leyes y ésta consulta no fue justificada ni con base a que se está haciendo”.

“Es por ello que esta consulta fue a destiempo y la verdad es una mala señal para todos, tanto para inversionistas como para el ciudadano común”. “Pues si el gobierno actúa en contra de estas grandes corporaciones, que nos puede esperar a nosotros”, indicó.