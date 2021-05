Se ubica en lo alto

Después de más de un año sin competir por la pandemia del coronavirus (Covid-19), la taekwondoín mexicalense, Anel Félix, conquistó la medalla de oro en el Selectivo Nacional de Adultos y con ello, el pase al Campeonato Panamericano de Tae Kwon Do.

“Estuvo pesada la competencia por el hecho de tener mucho tiempo sin competir, pero me sentí bien de regresar y obtener este resultado tan satisfactorio”, dijo Félix en entrevista vía telefónica.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue en la ciudad de Aguascalientes, donde la representante de Baja California salió airosa en un total de tres combates para adjudicarse el primer lugar de la categoría menos de 62 kilogramos. “Primero vencí a Puebla y tanto en la semifinal, como final, a Baja California Sur. Tenía muchos nervios y hasta estuve un poco amarrada por el tiempo de inactividad, pero nada que no fuera saliendo poco a poco con el pasar de los combates”, añadió Félix.

La alumna de Juan Alberto López participará por cuarta ocasión en el evento panamericano, pues anteriormente lo hizo en el 2014, 2016 y 2018. “Voy con expectativas de conquistar otra medalla para tener cuatro preseas panamericanas.

He obtenido siempre el bronce, pero no me conforma, simplemente es el resultado que se ha dado y voy con la meta de adquirir el oro”, confesó.

PARA SABER

El Campeonato Panamericano se llevará a cabo del 2 al 4 de junio en Cancún, Quintana Roo.