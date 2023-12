Se triplican atenciones por las bajas temperaturas durante la última semana

Mexicali, B.C.- A pesar de que la estación de invierno inicia de manera oficial el próximo 21 de diciembre, las atenciones a personas por afecciones relacionadas con las bajas temperaturas en las diferentes unidades de la Cruz Roja ya comenzaron a registrarse.

Las primeras atenciones se dieron durante la semana del 25 de septiembre al 1 de octubre, la mayoría en la zona Oriente de la ciudad, con 35 intervenciones en total durante este período.

Sin embargo, al último corte semanal, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, estas se triplicaron a 110 atenciones, de las cuales 99 fueron por afectaciones en las vías respiratorias altas y 11 en las vías respiratorias bajas.

Cabe mencionar que esto representa una leve disminución de alrededor del 60% si se compara con el mismo período del 2022, cuando del 28 de noviembre al 4 de diciembre se registraron en total 302 atenciones.

A la fecha, el coordinador general de la Cruz Roja, delegación Mexicali, el doctor José Espinoza Astorga, tiene un reporte de 657 atenciones en total, entre todas sus unidades, por causas relacionadas con daños en las vías respiratorias. De esta cifra, destacan grupos en edad extrema, principalmente menores de edad.

Cabe también destacar que en el 2022, de octubre a diciembre, considerado este período como la primera etapa del invierno, sumaron en total mil 910 atenciones en las unidades de la Cruz Roja.

Las afectaciones en las vías respiratorias altas, por lo general, se tratan de rinofaringitis y tos, mientras que las afectaciones en las vías respiratorias bajas son problemas más agravados en las tráqueas, bronquios y/o pulmones.

La cantidad de personas que acuden a la Cruz Roja por malestares en las vías respiratorias ha ido en aumento conforme bajan las temperaturas, ya que del 2 al 8 de octubre se registraron 38 casos.

Por lo tanto, según la información del coordinador, el pico de atenciones comenzó a partir del 30 de octubre, semana en la que se atendieron 90 casos, para finalmente cerrar con la última semana en 110.

Espinoza Astorga resaltó que el hecho de que el cubrebocas sea utilizado por algunas personas de manera habitual ha contribuido a que las atenciones disminuyan, además de ser una medida de prevención de alergias y resfriados comunes.

"Cuando se dio la recomendación de quitar el cubrebocas y aún así, la gente lo siguió utilizando, mejoró en comparación con los años anteriores".

Mala calidad del aire agrava enfermedades respiratorias.

El uso de cubrebocas también sirve para protegerse de la contaminación, ya que el doctor señaló que una mala calidad del aire es un factor importante de riesgo que agrava este tipo de enfermedades.

"Hay partículas que no se quedan en las fosas nasales y pasan a las vías respiratorias, causan irritación, ya no digamos si son bacterias o cosas que no son orgánicas, pero causan irritación en las vías respiratorias. Al causar irritación, se inflaman y pueden infectarse. Un tejido inflamado lesionado es fácil que sea atacado por virus o bacterias", explicó.