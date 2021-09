Se superan casos de rickettsia de 2020 y 2019

Los casos confirmados de rickettsia en los primeros ocho meses del 2021, han superado los del año 2019 y los del 2020, revelan las cifras presentadas por Abraham Félix Moss, subsecretario de Salud en Baja California.

En el año 2019 hubo 40 casos de rickettsia, de los cuales fallecieron diez personas, en el 2020 se registraron 25 contagios, y murieron ocho pacientes, para este 2021, se reportan 42 contagios, de los cuales, diez no sobrevivieron, según la Secretaría de Salud.

En el año 2021 se han estudiado 91 casos como sospechosos de rickettsia, 42 resultaron positivos, 25 están descartados, hay 24 casos probables, y diez defunciones, precisó el subsecretario de salud.

“El hecho de que tengamos una pandemia no quiere decir que no vayamos a tener este tipo de enfermedades, no hay que bajar la guardia”, alentó el titular de la subsecretaría.

Señaló que en Baja California ya no deberían de existir los contagios, ya que se puede prevenir, evitando la proliferación de garrapatas en los hogares, a través del cuidado de la higiene de las mascotas.

“Ya no deberíamos de tener este problema porque es algo que podemos controlar desde nuestra casa, y si tiene un perro con garrapatas, debe acercarse al área de zoonosis, y que lo desparasiten y le den su tratamiento”, comentó.

De las diez defunciones, cuatro se dieron en la población de Mexicali, cuatro en la Jurisdicción de Tijuana, que incluye Rosarito y Tecate, y una en Ensenada, advirtió que la enfermedad puede tener presencia en cualquier sitio donde haya garrapatas.

“Al inicio no había esta enfermedad en Tijuana y Ensenada, ya la tenemos, son los lugares principales, sin embargo no hay un lugar específico donde solo haya ahí rickettsia, puede estar en todos lados”, mencionó.

“La gente bajó la guardia con la pandemia, porque piensan que porque llegó una enfermedad nueva la otra se acaba, y no se acaba”, concluyó el subsecretario Abraham Félix Moss.