MEXICALI, Baja California.- La vida le dio un vuelco cuando las dosis de cocaína causaban estragos en su humanidad. Estaba sufriendo una sobredosis y los médicos no lograban estabilizarlo, allí, supo que si sobrevivía, debía dejar el mundo de la droga.

Alfonso Lancaste Payán es un joven de 28 años de edad. Inició el consumo de alcohol en la adolescencia, y de ahí brincó a otro tipo de drogas. Actualmente está rehabilitado y apoya aconsejando a otros jóvenes que pasan por una adicción o abuso de drogas.

“Empecé consumiendo desde los 14 ó 15 años con el alcohol, probé el cigarro, luego la mariguana, pero no fue algo que me causara gran daño hasta hace tres años que use la cocaína, fue un abuso total”, recordó.

Comentó que ese periodo uso además de la cocaína, la metanfetamina, hasta que llegó a una sobredosis que casi le cuesta la vida, pues los primeros médicos no lograban diagnosticarla.

“Cuando llegué al hospital pensaba que sólo había consumido cocaína, pero en los estudios salió que también traía heroína, metanfetamina, un cóctel de drogas”, relató Lancaste.

¿CÓMO PASÓ?

“Yo tengo una personalidad adictiva a casi todo, lo bueno y lo malo, pero pues en este caso fue el alcohol, al principio eran dos tres botes, fue aumentando y ya no era por botes sino por días, hasta dos días tomando”, describió.

“Luego de terminar una relación, me fui a un antro, me ofrecieron cocaína y yo sabía que si lo probaba me iba a gustar y así fue, desde ese día hasta que me dio la sobredosis nunca la deje de consumir, si acaso uno o dos días”, mencionó.

“La sobredosis se siente como que te vas a morir, da diversas maneras, nunca perdí la conciencia, cada dos tres horas me daban ataques, se me secaba la boca, me quedé cinco días internado”, relató. A partir de ese momento pasó seis meses en depresión, moralmente y físicamente estaba devastado, la ansiedad lo cansaba y todo le daba miedo, describió Lancaste.

“Después de eso tuve fuertes problemas con la ansiedad, sentía que me iba a dar un infarto, duré unos meses encamado totalmente, inhabilitado, no me quería parar a ir al baño, fue cuando mis papás dieron con la clínica y recuerdo que tenía un tic con la voz, y luego de unos minutos de sesión deje de hacerlo”, recordó.

Declaró que tras inscribirse en Casa Serena se sintió mucho mejor en un proceso de tres meses, desde hace dos años apoya a la organización haciendo de todo, desde cocinar, la limpieza y consejería, por ello, desea continuar sus estudios para ser un psicólogo.

“Gracias a lo que he aprendido aquí se como manejar las recaídas, y me siento motivado como hace mucho que no me sentía”, explicó. “Siempre hay una salida, muchas veces se sienten atados, que no hay alguien que los apoye, que están solos, siempre hay personas buenas y capacitadas para apoyarte en tus problemas porque hay algo después de esos problemas”, concluyó.

PARA RECORDAR

El estudio más actual sobre el consumo de drogas se realizó en el año 2017, el Observatorio Estatal de las Adicciones, precisa que el 66.7% de la población ha consumido alguna vez en la vida alcohol, tabaco y/o droga ilegal. “El 36.6% son hombres y 30.1% mujeres, la prevalencia de consumo por municipio es Tijuana 29%, Mexicali 18.8% y Ensenada 18.8%”, detalla el estudio.

El documento señala que el 2.6% de la población entre 10 y 14 años consumieron en los últimos 12 meses de haber realizado la encuesta, alguna droga, incluido alcohol y tabaco.

De los 15 a 19 años se eleva la prevalencia de consumo a 6%, a partir de estas edades la prevalencia de consumo se mantiene entre 6% y 7% promedio hasta los 39 años, siendo después de los 40 años cuando disminuye el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.