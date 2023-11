Se registra Norma Bustamante en la interna de Morena para buscar la reelección

Mexicali, Baja California.-La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, se registró en la interna de Morena para elegir al candidato o candidata a la alcaldía de Mexicali, por lo que buscará la reelección.

La alcaldesa dio a conocer durante la supervisión de obra que ya se anotó en el registro para contender por la candidatura del partido en la que participará como adherente, ya que por el momento no pertenece al partido.

No, no estoy registrada en Morena porque desde que estaba yo en la campaña se cerraron las inscripciones y no están abiertas, entonces estamos considerados como adherentes, pero no pertenezco al partido, ya lo hubiera hecho”.