Se prepara Alexa Moreno para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

MEXICALI, Baja California.- Hace exactamente dos semanas, la gimnasta mexicalense Alexa Moreno, volvió a experimentar un sentimiento único en su vida deportiva, pues clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras su participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia en Stuttgart, Alemania.

El sábado 5 de octubre, Moreno ‘estremeció’ a México al competir en todos los aparatos durante el denominado ‘All Around’ y conseguir un lugar a su segundo certamen olímpico, después de que lo hiciera hace tres años, en Río 2016.

En dichas competencias individuales, quien entrena en el Club AGimnasia de Tijuana, obtuvo 12.666 en barras asimétricas, 11.900 en viga de equilibrio, 12.300 en manos libres y 14.900 en salto, lo cual le significó un puntaje total de 51.766 ante las mejores exponentes del orbe.

La verdad es que no me di cuenta de que había clasificado a los Juegos Olímpicos hasta que mi entrenador me felicitó. Yo estaba más pendiente de cómo había saltado en ese momento porque la competencia no se había terminado”, expresó la cachanilla en rueda de prensa.

La espontaneidad es una de las características primordiales de Alexa Moreno y con base en eso, explicó las adecuaciones que ha ido realizando en el tiempo, con el fin de mejorar día a día su desenvolvimiento en la gimnasia artística.

“Todas las competencias me han hecho aprender diferentes cosas. Pero una sin duda ha sido mantener de mejor forma las emociones. La experiencia en Río de Janeiro fue nueva para mí y lo disfruté bastante, sin embargo, ahora voy a tener más tiempo de preparación y eso es algo muy bueno”, confesó.

Fue hace más de 21 años, cuando la hija de Octavio Moreno y Yenderina Medina comenzó su andar en el deporte, por lo cual habló de la evolución que ha percibiendo personalmente y en su entorno.

“A veces es difícil darse cuenta del crecimiento que has tenido, pero hoy puedo decir que soy más madura a la hora de estar compitiendo, también me he vuelto más abierta en redes sociales. Por esa vía me llegan mensajes muy bonitos y contactado marcas, así que todo ha sido importante”, externó con una sonrisa.

Finalmente, la también primera medallista mundial en la gimnasia mexicana compartió que se tomará unos días de descanso, para posteriormente entablar reuniones y afinar su plan de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Alexa Citlali Moreno Medina

Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1994

Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California

Deporte: Gimnasia Artística

Club: AGimnasia

Entrenador: Alfredo Hueto

PALMARÉS

AÑO COMPETENCIA SEDE LOGRO

2010 Pacific Rim Melbourne, Australia Bronce

2010 J.C.C. Mayagüez, Puerto Rico Oro

2011 Mundial Tokio, Japón 7mo. lugar

2012 Challenge Cup Ghent, Bélgica Oro

2014 Mundial Nanning, China 7mo. lugar

2014 J.C.C. Veracruz, México Oro

2015 Mundial Glasgow, Escocia 7mo. lugar

2016 Juegos Olímpicos Río de Janeiro, Brasil Primera Ronda

2018 Mundial Doha, Catar Bronce

2018 Mundial Cottbus, Alemania 4to. Lugar

2018 Toyota Cup Tokio, Japón Oro

2019 Mundial Bakú, Azerbaiyán Bronce

2019 Mundial Stuttgart, Alemania Boleto Olímpico

*J.C.C.: Juegos Centroamericanos y del Caribe.