MEXICALI, Baja California.- Con una bebé en brazos y 4 hijos más por mantener, es como vive Areli Lizola Copado de 25 años de edad, quien soporta las gélidas temperaturas en el Bordo del canal Reforma, al poniente de la ciudad.

Ahí, habitando una casa donde el frío se filtra por las paredes y las camas son sostenidas por tabiques, expresó que el invierno es algo que no le gusta, pues significa que habrá enfermedades en casa.

“Todavía no empieza el frío bien y mis hijos ya se me empezaron a enfermar porque el tiempo se pone bien helado y nosotros no tenemos mucho con que taparnos. “Y la verdad sostener a una familia cuando se es madre soltera es más difícil, pues tienes que hacer rendir las cosas”, comentó.

APENAS PARA COMER

Areli expuso que para sacar adelante a su familia, trabaja en una fábrica por las noches, donde su sueldo semanal es de 900 pesos, cantidad que le alcanza apenas para comer, pues tiene que pedir fiado en la tienda. “Tenemos que apretarnos el cinturón, hay veces que no comemos carne y pues yo entiendo que mis hijos estén cansados de los frijoles, pero pues es lo que tenemos.

“Y ahorita que mi bebé está enferma tengo que estar al pendiente de ella y como las noches han estado heladas se me enfermó del pecho y anda ronca, razón por la que no he podido ir a trabajar, pues tengo que estar al pendiente de ella”, expuso.

NAVIDAD

La madre de familia explicó estar sola en Mexicali, por lo que la temporada navideña es difícil, ya que ella intenta darle lo mejor a sus hijos. “Ellos saben que si tengo les amanece algo y si no, pues no, ya que ellos saben que no puedo darles más de lo que ellos me piden aunque yo lo quisiera.

“La cena quizás un pollo o algo, yo entiendo que es una vez al año y ellos tienen la ilusión de esa cena y pues se hace lo que se puede”, indicó.

AYUDA

La señora Lizola expuso que en cuanto a necesitar ayuda, realmente es para sus hijos, pues necesitan de ropa, cobijas y medicinas para pasar el frío, al igual que alguna despensa, pues el refrigerador suele estar vacío.

Además, requiere ropa para niños (son 2 niñas, la bebé y un niño), despensa, medicamentos y cobijas. “Lo que la gente le nazca de corazón, estaré muy agradecida pues todo será muy bien recibido, ya que sin médico, lo único que tengo es paracetamol y con eso intento que se me alivien mis niños”, indicó.

Su teléfono de contacto es (694) 119-14-21. La señora Lizona y sus hijos serán beneficiados con los donativos de cachanillas a través de El Cobartón Navideño.

¡USTED PUEDE AYUDAR!

•El Cobertón Navideño de LA CRÓNICA recibirá desde hoy sus donativos de cobijas en las instalaciones de este diario, en avenida De la Patria 952, Centro Cívico.