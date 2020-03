Se manifiestan médicos y enfermeras del IMSS por falta de insumos ante Covid-19

MEXICALI, Baja California.- Enfermeras y médicos de la clínica 30 del Seguro Social del IMSS, se manifestaron este viernes en la explanada del lugar para denuncian la falta de equipo médico de protección.

Ana Lizet Romero, Médico anestesiólogo del IMSS, consideró que al personal médico se le tiene olvidado, pues no les otorgan equipo que cumpla con los requerimientos médicos para atender a pacientes infectados de Coronavirus.

No nos dan batas, no nos dan guantes, no tenemos absolutamente nada con que protegernos”, declaró la Dr. Romero.