Se manifiestan madres buscadoras por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Dentro del marco del 30 de agosto día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas distintos miembros de los colectivos, principalmente el colectivo de Madres Unidas y Fuertes acudieron el día de hoy a las instalaciones del Poder Ejecutivo para manifestarse.

En protesta de inconformidad ante los pocos resultados que han dado las autoridades gubernamentales y los organismos de seguridad, las madres buscadoras colocaron decenas de hojas donde se podían ver fotos de personas que fueron desaparecidas con la leyenda de ‘’Se busca’’, personas que tienen desde 17 años desaparecidas hasta un mes.

Al respecto Aleida Limón Sánchez, miembro del colectivo de madres unidas y fuertes declaró que en conmemoración del día del desaparecido fue el motivo por el que asistieron a manifestarse ante el edificio de gobierno en búsqueda de poder reunirse con la gobernadora del estado Marina del Pilar.

‘’Mi hijo va a cumplir el sábado 7 meses, mi hijo no desapareció, a mi hijo se lo llevaron, mi hijo lo secuestraron, me pidieron dinero pero el fiscal Orozco me dijo que no lo entregara, que era mentira, esa duda la voy a tener siempre, porque pudo haber sido verdad, mi hijo sigue sin aparecer’’ expreso.