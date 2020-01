Se manifiestan chóferes de UBER y Didi

MEXICALI, B.C.- Debido a la regulación municipal que podría reducir en un 70% la plantilla de chóferes que operan a través de plataformas como UBER y Didi, se manifestaron y encararon a la alcaldesa de Mexicali.

El vocero del gremio y representante de la Unión Pro Aplicación, Juan Carlos Solís, comentó que están de acuerdo con registrarse, pero no con el actual reglamento, sobre todo con el punto que precisa el valor factura.

El reciente reglamento aprobador por la administración de la alcaldesa Marina del Pilar Ávila, precisa que los carros utilizados en estas plataformas deben tener un valor cuando menos de 200 mil pesos en agencia, lo cual saca del negocio al 70% de los chóferes.

Los manifestantes dejaron un pliego petitorio, para buscar cambiar el reglamento, ya que de que permaneciera tal cual, dejaría sin trabajo a miles de personas y sin sustento a sus familias.

“Mañana ya vienen a buscarnos, no es cacería, pero si nos ven bajando a una persona en un carro nuevo, lógicamente va a ser multado, el reglamento no funciona para nosotros, está hecho por alguien que no sabe de este negocio”, informó Solís.

“Habrá personas para mañana que dirán, ‘yo no me puedo arriesgar a salir a trabajar y que me quiten mi carro’, la autoridad dice que va a tomar los carros si nosotros no tenemos la documentación actualizada”, mencionó Solís.

A los chóferes les piden además el seguro, licencia y tarjeta de circulación vigente, sino los tienen les van a quitar el vehículo, refirió que hay casos de chóferes con la licencia vencida porque los días de vacaciones son muy bajas.

“Económicamente nadie puede cubrir una multa de 40 mil pesos, cómo rayos alguien va a sacarlos, por eso la afectación es gravísima, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer a todos los niveles”, aseveró.