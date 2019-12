Se infiltraron opositores a gobierno actual: acusa Bonilla tras escándalo de “moches”

BAJA CALIFORNIA, México.- En el marco de las denuncias por sobornos de empresarios para obtener contratos con el actual Gobierno Estatal, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, acusó que la pasada administración logró infiltrar personas al Poder Ejecutivo.

Bonilla abordó el tema de la corrupción durante el informe de la reunión de seguridad, sin aludir explícitamente el caso de las acusaciones contra la ex secretaria del Bienestar Social y el ex Oficial Mayor, quienes tomaron licencia.

“Este Gobierno no es el mismo del pasado, aquí el que se equivoca se va, y si tenemos señalamientos de algunos funcionarios, se los dije en la campaña, no hay vacas sagradas, y no habrá favoritismos para nadie”, sentenció.

El representante del Poder Ejecutivo, recordó que la administración pasada jamás despidió a un funcionario, ya que todos eran catalogados como “correctos y santos”.

“Hay situaciones en que el gobierno anterior está tratando de infiltrar personas en el gobierno”, sugirió el gobernador Bonilla.

Dijo que ellos mismo harán los señalamientos e investigaciones a través de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, para resolver los problemas internos del gobierno, caiga quien caiga.