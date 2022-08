Se coordinan Canaco y CESPM por cobros de agua a comercios que no aplicaban

Derivado de los señalamientos por parte de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) por cobros de trampas de grasa en los recibos de agua los cuales la presidenta Lidia Granados Pacheco afirmaba que no aplicaban en varios comercios.

El titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) Armando Carrasco aseguró que ya se llevó a cabo una mesa de trabajo en conjunto con la Canaco y el Ayuntamiento a fin de aclarar el motivo de estos cobros.

‘’Después de estos argumentos que nos hizo la presidenta nos acercamos con el municipio y empezamos a ver estos detalles de que había empresas que no pertenecían a un giro que tuvieran la necesidad de instalar una trampa de grasa’’ agregó.

Por lo que la comisión se acercó a las empresas para estudiarlas y determinar si necesitaban trampas de grasa o no, tal y como los restaurantes y todas las empresas que se dediquen a la transformación de alimentos.

Reconoció que efectivamente había empresas como casas de cambio, abarrotes, despachos que no tenían la necesidad de estas trampas de grasa ya que no manejan ningún tipo de material sólido.

Dichos cobros se debieron a un requerimiento que solicitó el municipio para una constancia ecológica donde se requería una revisión física por parte de la CESPM para poder ser entregada.

‘’El municipio ya no hará el requerimiento de la constancia ecológica, de ahí surge el tema para entregar la constancia ecológica necesitaba que la CESPM fuera a hacer una revisión física al sitio de la descarga de la empresa’’ explicó

El titular del organismo del agua aseguró que la comisión siempre ha tenido la apertura con todos los sectores y que incluso próximamente se reunirán con la Canacintra a fin de aclarar también dudas del tema de los cobros y los derechos de conexión.

Por otra parte enfatizó que no se trata de cobros irregulares ya que todos los cobros tienen un respaldo jurídico y una fundamentación legal sin embargo reconoció que hubo una falta de coordinación.

‘’Nosotros nos vamos a dar la tarea de hacer la revisión del giro de las empresas que realmente necesiten o realmente sea requerimiento legal que tenga la trampa de grasa’’ afirmó.

Fueron 30 comercios los que presentaron quejas por estos cobros ante la Canaco.

En tanto que trabajaran en una modificación del reglamento para la emisión de la constancia ecológica ya que esa revisión genera un costo para la CESPM por lo que, lo que ya se cobró a algunos comercios no podrá ser reembolsado porque ya fue utilizado para el trabajo de visitas a las empresas.

En el caso de los comercios que no aplicaban y no hayan pagado aún ya no se les hará la revisión.