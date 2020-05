Se apodera de la pantalla

Como parte de los ajustes que TV Azteca está realizando en sus programaciones y rotación de talento, la televisora apostó todo por la conductora Verónica Macías, quien llegó para apoderarse de la pantalla del Canal A+.

La conductora llega a Azteca para liderar el programa de revista “Ponle de Noche”, luego de reemplazar a Penélope Menchaca, quien fuera la encargada de la primera temporada.

Además de que estrenará un proyecto producido y dirigido por ella llamado “El Humor de mi Vida”, donde la gente la podrá ver en su faceta de comediante con personajes, bromas e invitados.

En entrevista con este grupo editorial, Macías expresó lo que ha representado llegar a la televisora por la puerta grande con dos proyectos que la convierten en la encargada de la comedia del canal.

“Me da mucha alegría y me divierto, mucho me divierto porque me encanta hacer mis personajes y en este programa nuevo también me divierto mucho porque puedo decir todas mis ocurrencias, mis bromas, chistes, reírme mucho y lo disfruto tanto”, compartió la conductora.

Verónica, por otro lado, aclaró que su amistad con Penélope Menchaca le ha servido de apoyo para integrarse al canal, y que aunque en un principio le angustiaba la respuesta de la audiencia al reemplazar a Menchaca, actualmente se siente bien recibida.

“Del público al principio dije: A ver cómo me recibe el público, pero hasta donde voy todos los comentarios o la mayoría de los comentarios que he recibido por redes sociales y de la empresa, han sido positivos.

“Hicieron un estudio de mercado y la respuesta fue: cuando vemos a Verónica en la tele nos da alegría, nos inyecta buen humor, nos pone de buena y eso me dio tanto gusto porque es lo que yo quiero”, añadió la comediante.

Finalmente dijo que el estreno de ambos proyectos es una buena oportunidad para que la gente tenga opciones para reírse y eliminar el estrés en estos días de tensión por el confinamiento.

“Qué mejor que llevarles alegría, risas, y que se distraigan un rato, que se rían con mis ocurrencias con los chistes, con los personajes, para mi ese es un gusto y un gran honor”.

“El humor de mi vida”, estrena el próximo sábado 23 de mayo a las 8:30 pm, mientras que “Ponle de noche” se puede ver de lunes a viernes a las 10:30 horas. En este último la acompañan la pareja de comedia “Los Huarachines” y en la conducción Vanessa Oyarzún “La Vecina”.