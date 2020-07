Se alista el “Gato”

Con el fin de conseguir su tercera victoria en fila y con ello contender por un campeonato en el futuro cercano, el boxeador mexicalense, Cristian ‘Gato Gordo’ Bielma (15-3, 6 Ko’s), peleará el próximo 25 de julio ante Emmanuel ‘Peligro’ Herrera (7-10, 1 Ko’s).

Será en Playas de Rosarito, donde el púgil cachanilla protagonizará la función que montará la empresa tijuanense ‘Promociones González’.

“Esta pelea es eliminatoria para un campeonato del CMB (Consejo Mundial de Boxeo) y eso la hace aún más importante para mí”, expresó ‘Gato Gordo’ en entrevista vía telefónica.

“Son muchas emociones y un gran compromiso el que tengo. Pesa ser de los pocos elegidos para volver a la actividad, pero a la vez me siento emocionado de poder mostrarme ante la gente que me sigue”, añadió.

El combate de Bielma se desarrollará en peso Ligero y a diez rounds, “me he preparado a conciencia porque no le puedo fallar al trabajo. Me siento muy bien porque tengo un gran equipo que me respalda dentro y fuera del ring”.

Finalmente, el pupilo de Francisco ‘Shito’ García, Raúl Lau y José Luis Villagran habló de su rival, el cual aseguró es uno difícil de derrotar, “es un peleador muy experimentado, viene de enfrentarse ante grandes boxeadores y estoy seguro que es un hueso duro de roer”.

PARA SABER

*La última pelea de ‘Gato Gordo’ fue el pasado 29 de febrero ante Jorge Luis Meléndez en Tijuana, Baja California.

FICHA TÉCNICA:

Nombre: Cristian Alexis Bielma Rodríguez

Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1993

Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California

Apodo: Gato Gordo

División: Ligero

EL ‘GATO GORDO’ EN NÚMEROS

15 triunfos como profesional6 nocauts a favor

3 derrotas sufridas

2 victorias en fila suma

90 rounds peleados

26 años de edad tiene