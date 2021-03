Se afecta salud de maestras jubiladas en plantón

Integrantes del grupo de maestros jubilados que hacen plantón a las afueras del edificio del Poder Ejecutivo comienzan a ver afectaciones a su salud, tras cuatro días de permanecer en el edificio estatal.

Fue María de los Ángeles Verduzco, que ha permanecido en huelga de hambre desde el pasado lunes, quien este jueves por la tarde sufrió mareos y un desmayo luego de permanecer cuatro días en huelga de hambre.

"De repente no se, entre nervios del aire, no se, me ganó y pues tuve una descompensación, me bajó el azúcar y se me subió la presión" relató la profesora, que se encontraba ya resguardada en el interior de uno de los cajeros que se encuentran en el edificio de Gobierno.

Ya con mejor semblante, la maestra señaló que los fuertes vientos que se presentaron en Mexicali la tarde del jueves contribuyeron a que se sintiera mareada y débil, además de que en días anteriores había tomado medicamento sin ingerir alimentos.

Son cerca de cuatro las maestras que mantienen esta huelga de hambre como medida de presión hacia las autoridades estatales, algunas de las cuales también se han sentido mal de salud en las últimas horas.

María, que se jubiló en septiembre de 2018, comentó que no ha recibido aún el pago de su finiquito luego de 30 años de trabajo, ni tampoco el pago del aguinaldo de ese mismo año, motivo por el que se encuentra participando en el plantón frente al Poder Ejecutivo.

Negó además que la manifestación tuviera algún tinte político, sino que es resultado del hartazgo de los maestros jubilados al no recibir el recurso que les corresponde.

"Es nuestro derecho, es lo que nosotros necesitamos" aseguró "yo no estoy haciendo esto para que me paguen a mi, lo estoy haciendo por todos, porque no todos nos atrevemos a pelear"

Al término de esta entrevista, la maestra se encontraba mejor de salud y tanto ella como otras maestras afectadas recibieron atención médica.