Se adaptan a los cambios

Sin duda, La Arrolladora Banda el Limón de don René Camacho ha vivido grandes cambios en los últimos años, desde la rotación de sus integrantes así como detener todos sus planes debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Pero todo esto les ha servido para renovarse y adaptarse a los cambios, sobre esto y otros temas hablaron en entrevista Josi Cuen, Esaúl García y don René Camacho.

“Es muy difícil para una agrupación que tiene tanto ajetreo, tanto trabajo, te acostumbras a eso y vives en eso, haces un mundo y vives en ese mundo de trabajo, para nosotros nos cayó muy de sorpresa y se nos hace muy duro poder asimilar que estamos aquí guardaditos, parados sin hacer muchas cosas que hace la Arrolladora.

“Pero ya estamos empezando a revivir, a vivir cosas como ya estar en contacto con ustedes, que no es muy placentero, muy cómodo para nosotros estar así de retirados, nos gusta estar cerquita, interactuando... pero hay que adaptarnos a las posibilidades”, comentó el líder del grupo René Camacho.

El exceso de información y el hecho de ser parte del grupo vulnerable lo preocupó en un principio. Sin embargo, ha sabido sacarle provecho al encierro y calmar sus nervios, por lo que invitó a su público a no caer en el pánico o el estrés de la cuarentena.

Por su parte, Esaúl García, uno de los vocalistas de la agrupación, habló de cómo se ha ido acoplando a la dinámica la banda al ser el miembro más reciente.

“Desde que entré todo fue nuevo para mí y todo se ha venido muy rápido, pero es parte del aprendizaje que trae consigo los cambios, las cosas nuevas; es importante cambiar y renovar, porque el que no renueva así se queda, no avanza.

“Es bonito estar en etapa en la que hay tantos cambios, están pasando tantas cosas en el mundo y creo que al final de cuentas todos aprendemos de este tipo de situaciones”, compartió el cantante.

LE AGUANTAN EL PASO

Al cuestionar cómo el fundador de la banda mantiene el paso de todos los jóvenes que componen La Arrolladora, sus músicos señalaron con humor que son ellos quienes deben mantenerse al ritmo del señor René.

“Es el que nos pone el ejemplo, tenemos que ponernos las pilas pero yo creo que eso es lo que tiene que hacer un buen líder que lo ha hecho durante tanto tiempo, el poner el ejemplo no con palabras sino con acciones, así es como debe de funcionar, tanto en una agrupación como en la familia”, dijo Josi.

Mientras que por su lado, Camacho reconoció que ha sabido abordar las situaciones controversiales que de repente están alrededor del grupo.

“Yo creo que tiene que ser uno muy sereno para hacer las cosas, si por ejemplo a mí me hacen una entrevista y siempre en la entrevista que te tiran buscapiés y depende del ánimo que tengas a veces te sales del camino y contestas cosas que no debes de contestar, y yo creo que en este trabajo yo he sido muy sereno para eso”, finalizó.

EN CORTO

- La Arrolladora Banda el Limón estrenó su nuevo sencillo “Igual” el cual marca el inicio de

su nueva producción discográfica, la cual esperan terminar de grabar una vez que la contingencia lo permita.

- La canción es interpretada por Esaúl García y está escrita por Vicente “Compa Chente” Pérez, quien también es compositor de otros éxitos de la banda como “Cedí”.

- El tema ya está disponible en las plataformas digitales de música, así como el vídeo original ya se puede ver en YouTube y cuenta con más de 400 mil reproducciones.