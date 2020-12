Se acercan a vacuna Covid exitosa: voluntario “Cachanilla”

MEXICALI,B.C.- Cada dosis experimental que han aplicado en Ernesto Herrera, y a 190 voluntarios más, significa que los científicos en España, se acercan a lograr una vacuna contra el Covid-19, hecho que llena de orgullo al oriundo de Mexicali.

El pasado mes de septiembre, Herrera se inscribió como voluntario en los ensayos clínicos de la compañía “Janssen”, en busca de lograr desarrollar una de las vacunas que más esperanza dan al mundo.

Los ensayos consistieron en la aplicación de tres dosis a los largo de varios meses, actualmente, Herrera ha recibido dos dosis, sin percibir algún efecto secundario, la tercera y última está programada para el mes de enero.

“Ya me aplicaron la segunda dosis el 11 de Noviembre, y no ha habido ningún problema, yo no he tenido ni lesión, o un efecto secundario, y nos van a poner una tercera dosis, pero eso va a suceder hasta enero”, declaró Herrera.

Señaló que de momento todo va bien, otros voluntarios que conoce, no han presentado efecto secundarios, solo uno tuvo un poco de fiebre, pero ninguno se ha infectado de Covid, a pesar de la alta incidencia.

“No sé si no nos hemos infectado porque nos hemos cuidado bastante, o por la vacuna”, mencionó el mexicano, radicado en España.

“Realmente no he tenido miedo, no sé si por inconsciente o por valiente, es verdad que se supo que un voluntario se había enfermado, y pararon nuestra vacuna por un mes, seguían los estudios, ahí fue cuando yo tuve un poco de incertidumbre”, declaró.

“Hasta el día que reanudaron el programa, nos explicaron que en ese caso, no tenía relación la enfermedad con la vacuna, lo habían estudiado, y no había una relación directa de la vacuna con su enfermedad”, comentó.

Herrera señaló que se siente muy satisfecho de colaborar con estos ensayos clínicos, ya que gracias a los voluntarios de todas las vacunas, ya son una realidad en algunos países como en Estados Unidos.

“La nuestra tiene muy buenas expectativas, porque lo que nos dicen, es que ha dado muy buenos resultados, y que es hasta posible, que la vacuna sea de una sola dosis, no de dos, pero eso no es oficial, es lo que se ha comentado en el hospital”, comentó.

“Eso a mí me hace pensar que hemos contribuido a un buen ensayo, una buena vacuna, y que vamos tener una opción más para salir de la pandemia lo antes posible”, declaró el “Cachanilla”.

“Estamos en la recta final de una pesadilla, esta pandemia ha sido una pesadilla, cada vez conozca a más gente que fallece o enfermos del Covid, muchísima que se nos ha ido, me gustaría que la gente hiciera el último esfuerzo por cuidarse”, concluyó.