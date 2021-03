Se acaban vacunas de Cecyte Xochimilco en cuatro horas

Cientos de adultos mayores se retiraban de la fila con el rostro desencajado, la razón fue que las vacunas anti-covid para las que se habían formado, se habían acabado tan solo en cuatro horas en el Cecyte Xochimilco.

El día de ayer, las autoridades avisaron que abrirían dos nuevos puntos de vacunación para ese mismo día, el Centro de Salud de la colonia Santa Isabel, y el del plantel Cecyte Xochimilco de 8:00 a 15:00 horas.

Al terminarse la vacuna para antes del mediodía, nadie daba una respuesta a los adultos mayores, sobre si el día de mañana seguirían vacunando en el mismo punto, o si tendrían que volver a hacer fila.

Los servidores de la nación solo repartieron 300 números, que representaban la cantidad de dosis que aplicaría ese 10 de marzo, acto que molestó a muchos de los formados en la fila que rodeaba más de la mitad del plantel.

Un adulto mayor cuestionó a un elemento de la Guardia Nacional, a qué hora debía ir el día de mañana (hoy), a lo que simplemente le contestó que esa información se publican, y que para que sea más seguro mejor que fuera al FEX.

El mismo elemento de la Guardia Nacional, precisó que no sabían si les llevarían más dosis para el siguiente día, por lo que les recomendaba retirarse de la fila, con el fin de que “no perdieran más tiempo”.

“En el FEX también están las filas muy largas, y como uno que es de la tercera edad, ya no aguanto, yo ya llevo como tres horas, y no me he movido del mismo lugar, yo creo me voy a esperar a que no haya tanta gente, pero a lo mejor se acaban las vacunas y no alcanzo”, compartió la señora Esperanza Ramírez.

“Una muchacha me dijo que ya no había turnos, yo estaba haciendo fila por mis papás, no está muy bien organizado esto, no toman su distancia como deberían de hacerlo, y no nos informan, tienen uno que acercarse hasta allá”, declaró Ramón Rivera.

“A qué están jugando, primero nos dijeron que nos hiciéramos para atrás, porque iba a ver número, y no nos dieron nada, no nos dicen si mañana van a estar aquí o no, es un problema, yo estoy desde las 8:00 de la mañana aquí, y no alcancé, me duele mi pierna de estar aquí parada, quiero vacunarme porque no quiero morirme de esta enfermedad”, compartió Armina Loya Carrillo.

La señora Rosa María Murillo Aguilar, sí alcanzó uno de los últimos números para ser vacunada, aun así, aseveró que la organización no es la idónea ya que les dieron varias instrucciones contradictorias durante el transcurso de la mañana.

“Estuvo muy bien, porque primero era solo para cien gentes, y luego pidieron para más, y ya nos tocó bien, llegué a las 8:30 de la mañana, muy contento porque ya nos van a cacunar”, aseveró Armando Ramírez.

“Esto es un desorden, yo trabajo en Isesalud, y conozco a Pérez Rico, voy a hablar con él porque está muy desorganizado esto, llegué como a las 9:00, no se vale que no se hayan organizado bien, les valió, o metieron a otros, hay testigos”, aseveró Genoveva Toledo.