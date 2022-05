Santa Rosa derrota a Barcelona San Ignacio en la Jornada 22 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza

MEXICALI, Baja California. La Santa Rosa derrotó 3-1 a Barcelona San Ignacio, partido de la Jornada 22 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza, que se llevó a cabo en el Campo Necaxa.



Justamente en la media hora de juego, Carlos Escobedo, recibió un servicio dentro del área, para posteriormente quitarse al rival con una finta y rematar dentro del área con la pierna derecha para dejar el 1-0.

Te puede interesar: Colonia San Luis derrota a San Valentín Baja en duelo de la Jornada 22 de la Liga Urbana de Fútbol de Primera Fuerza



Ya para la segunda mitad, Bryan Arellano controló con el pecho en las afueras del área grande para entrar al área y definir con la izquierda ante la salida del guardameta rival para poner el 2-0 al 53`, más tarde Alfredo Padilla, descontó para Barcelona, rematando de primera intención con la izquierda dentro del área chica y acercarse en el juego 2-1 al 78`. Pero los minutos finales del encuentro, Escobedo volvió a aparecer desde el manchón penal para rematar con la pierna derecha y poner el 3-1 final al 81`.



PARTIDOS PRÓXIMA JORNADA

Cóndor vs Gómez Farías

División del Norte vs San Valentín Baja

Esperanza Agrícola vs Álamo Islas

Alianza vs Manchester Vera

Pueblo Nuevo vs Santa Isabel

Ferrocarril vs Barcelona

Col. San Luis vs Revolución Jalisco