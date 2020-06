Sancionan a funeraria por irregularidades en Mexicali

Este jueves la Funeraria San José en Mexicali fue suspendida por autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) luego de que se encontraran irregularidades referentes a algunos contratos.

Se trata de la misma funeraria implicada en el caso de la entrega de un ataúd sin cuerpo a sus familiares quienes se percataron de que el ataúd estaba vacío al momento del entierro, ocurrido hace algunas semanas en la capital del Estado.

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal en Baja California, explicó sin embargo que la suspensión no se dio por este caso en particular, sino porque al hacer la revisión de rigor Profeco encontró anomalías en contratos no registrados ante la dependencia.

“Tienen que corregir y pagar su multa, y yo voy a invitar a Coepris que ahorita están muy ocupados a hacer la visita correspondiente” señaló.

El funcionario invitó a la familia afectada por la funeraria que se ponga en contacto con la Fiscalía General del Estado para hacer la denuncia correspondiente, pues considera que se trató de un delito grave.

Hasta el momento son 12 las funerarias en todo el estado que han sido sancionadas o suspendidas por Profeco, de las cuales dos se encuentran en Mexicali.

De acuerdo a Ruiz Uribe, la queja más frecuente que tienen los ciudadanos sobre el servicio de funerarias tiene que ver con el alza injustificada de precios durante la contingencia sanitaria por Covid-19, a pesar de que la mayoría de estas empresas ya habían firmado un acuerdo con autoridades estatales para que el proceso no costara más de 7 mil pesos.