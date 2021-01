Sanción moral para personal de salud que se vacunó sin merecerlo

El personal de salud que haya logrado vacunarse contra el Covid-19, sin haber atendido la pandemia en primera fila, será acreedor a una sanción moral, declaró el Secretario de Salud, descartando cualquier otro medio de escarmiento.

El doctor Alonso Pérez Rico, declaró que han sido reiterados los casos de médicos, y personal de enfermería, que intentan colarse para obtener la vacuna anti-covid, el número está siendo calculado.

“En las tres cedes hubo compañeros que estaban resguardados, acudieron a ser vacunados, cuando inmediatamente se detectaban, hablábamos con ellos, se tenían que retirar”, comentó el secretario.

La estrategia del Gobierno Federal, establece que primero vacunarán a los primera línea de área Covid, al terminar con médicos y enfermeras, continuaron con los médicos de clínica de fiebre, seguido de los médicos de contacto que consultan a los pacientes en primer nivel.

“Sí, fuimos la última institución en terminar (de vacunar), pero fuimos la más justa, he recibido un sin fin de inconformidades de primera línea, de consultas, en donde me dicen ‘a mí ni siquiera me hablaron, estoy en los módulos de respiración’”, mencionó.

“En ese sentido les pido que nos esperen un poco, ya viene la vacuna, todos se van a vacunar, pero cada quien en su momento”, declaró el representante del sector salud.

“Es bastante cansado tener que estar saque y saque a gente de las filas, yo no puedo sancionar a la persona que tienen que hacer eso, más su trabajo y atender a pacientes Covid’s”, declaró.

“Este es un ejercicio de conciencia moral, de que si no te toca, no te pares, yo creo que somos más los buenos que los malos”, reflexionó el doctor Pérez Rico.

El secretario recordó que han expuesto a los médicos que obtuvieron la vacuna indebidamente, a través de las transmisiones en vivo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, pero solo a los que lo publican en sus redes.

Finalmente, declaró que en la Conasa (Comisión Nacional de Salud), expresó la intención de que en Baja California se vacune de manera prioritaria a policías y bomberos, ya que el 30% se han enfermado y han tenido una alta tasa de mortalidad.