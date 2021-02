San Quintín sí votará por alcalde de Ensenada, reafirma Ieebc

Los ciudadanos de San Quintín si participarán en la votación para elegir al nuevo alcalde de Ensenada, reafirmó el presidente del Instituto Estatal Electoral (Ieebc) Luis Alberto Hernández Morales.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, realizada el pasado viernes, el consejero presidente aseguró que los habitantes de San Quintín si participaran en la elección de presidente municipal de Ensenada además de para gobernador y diputados locales.

Esto argumentando que así fue definido en la convocatoria para llamar a elecciones locales, emitida desde el año pasado por el Consejo General, la cual no fue impugnada por ningún partido político.

Asimismo, resaltó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) realizar el trabajo para modificar el marco geográfico electoral de la demarcación, lo cual aún no ha ocurrido.

La discusión derivó de la respuesta enviada por el Consejo General del Ieebc al aspirante independiente a alcalde de Ensenada Guadalupe Hernández Valdez, quien cuestionó acerca de la participación de San Quintín en la votación para elegir al próximo munícipe.

Durante la discusión, los representantes de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas (RSP), Morena, Movimiento Ciudadano y Partido de Baja California (PBC), se expresaron en contra de la participación de San Quintín en la elección de munícipe.

Los partidos argumentaron que San Quintín ya no forma parte del municipio de Ensenada, pues ya cuenta con una autoridad establecida en su Consejo Fundacional, y no debería participar en la votación para elegir a una autoridad que no los representa.