Salva su vida gracias a la autoexploración

MEXICALI, Baja California.- Una molestia en el seno fue motivo de alarma para Yolanda Beatriz Meza García, quien no dudo en autoexplorarse y lograr con ello una atención oportuna contra el cáncer de mama que se desarrollaba.

“Yo sentí una molestia en mi seno, me toqué y no sentí nada, pasaron unas horas y me dio un dolor más fuerte, me toqué una bolita y me quedó como una palpitación”, comentó.

“Esa noche yo le dije a Dios, ‘si es algo malo, no me vas a dejar dormir’, y qué crees, pues no dormí en toda la noche, en la mañana yo ya sabía que era algo malo, fui con el médico y en una mamografía salió una bolita de cáncer”, comentó.

El cáncer estaba en fase uno, le dieron quimioterapia, no fue necesario darle radioterapia, gracias a que lo detectaron en un momento oportuno.

“Aunque trabajes en el área de la salud, al escuchar cáncer piensas que es muerte; la verdad sí fue debastador, creí que me iba a morir, me dijeron que tenía cáncer y pensé que mi vida había acabado”, compartió Meza García.

Comentó que gracias a que le tocaron muy buenos doctores oncólogos, le han sabido orientar y así salir adelante, actualmente tiene dos años y medio desde que supo de su cáncer, actualmente está en etapa de remisión, (que no hay signos de cáncer pero está en observación).

Recomendó ponerse en las manos de los médicos, debido a que ellos brindan la oportunidad de volver a vivir y de poder ayudar a más gente con el mensaje de que cáncer es curable si se detecta a tiempo.

Se proclamó como la prueba de que si se detecta a tiempo el cáncer es curable, por ello hay que estar pendientes de cualquier cambio en los senos y atenderlo con los médicos.

“Es una experiencia bastante difícil y dura, al saber que lo tienes, el cáncer, pero hay tantas cosas que se pueden hacer, sí podemos entrar en etapa de duelo, pero hay que salir adelante”, declaró.