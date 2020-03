Salió adelante para ayudar a 'Los Olvidados de Mexicali'

MEXICALI, B.C.- Dicen que la palabra impacta, pero el ejemplo arrastra. Dora Alicia, es la excepción de esta regla, a pesar de crecer en un ambiente de pandillerismo y adicciones, salió adelante para dedicar su vida a sacar de la calle a quienes piden otra oportunidad.

Su nombre completo es Dora Molina Romero, es presidenta de la Fundación SOS Unidos por ti AC. En el marco del Día Internacional de la Mujer, compartió la historia de cómo pudo salir de círculos viciosos y sumar para mejorar este mundo.

Detrás de toda causa hay una historia, la señora Molina, mejor conocida como "Dorita" recuerda haber sufrido las deficiencias de una familia disfuncional, el fallecimiento de un hermano víctima de la adicción y un entorno hostil en la colonia Bellavista.

"Vengo de una familia bella, pero también disfuncional, tuve un hermano con adicción por la consecuencia de la droga, y creo que por ahí va eso, de salvar a esos muchachos, por eso traemos el programa 'De mi co-dependencia hacia mi libertad'", dijo.

El motor de "Dorita" y del equipo de la fundación SOS es la empatía, en este punto de sus vidas, dijo que Dios les da oportunidad de servir, en su caso particular, viene de una comunidad con carencias.

“Una persona que le gusta ser altruista, es porque tal vez, en algún momento estuvimos en la otra parte, vengo de una comunidad que en su momento fue muy conflictiva, pero no porque seas de ahí tienes que delinquir, salen personas muy valiosas”, compartió.

“Es querer salir adelante, a lo mejor en tu entorno está todo maleado, y dices ‘no, yo no quiero esto para mi, yo soy valiosa y me quiero, quiero salir adelante y demostrar que no tienes porque ser como lo de tu al rededor’”, reflexionó.

La acción

A través de la fundación que fue creada desde hace cuatro años, ayudan a personas vulnerables en situación de calle, sin discriminar por género, adicciones, edades o enfermedades.

Dorita, explicó que trabajan en coordinación con una docena de organizaciones civiles.

Cuando reciben un reporte de una persona en indigencia, acuden para apoyarlo y trasladarlo a algún refugio donde pueda recibir ayuda integral.

Además han trabajado para facilitar los uniformes escolares a cientos de niños.

Declaró que en estos cuatro años, entre todas las actividades que promueven, han apoyado a más de mil personas.

“La familia muchas veces está más enferma que le dicto, se vuelve algo psiquiátrico querer salvarle la vida a tu familiar, en mi caso fue a mi hermano“, comentó, por ello, también apoyan a los familiares que tienen una persona con adicción.

Dorita, además de tener un trabajo que le da ingresos, impulsó la organización, por eso reconoció que su esposo y sus tres hijos han sido una parte importante para poder salir adelante como mujer y en sus objetivos de vida.

“Está comprobado que cuando la mujer dice salgo adelante, sale adelante, obvio que algo te motiva, sus hijos, nietos; en mi caso fue querer salir de mi entorno, somos guerreras y no hay limitaciones porque somos unas guerreras al mil”, compartió, en el marco del día internacional de la mujer .

Invitó a la población a sumarse a la organización, ya sea como voluntariado o informándose a través de sus redes sociales, las cuales puede encontrar con el nombre “Fundación SOS unidos por ti A C”.

¿Por qué se conmemora?

Éste día se conmemora en diferentes países el día internacional de la mujer, el contexto de su origen es político y social, es decir, se buscó por muchos años la equidad de género y la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

En Estados Unidos desde el 28 de febrero de 1909 se celebró el primer día Nacional de la mujer; un año más tarde en Dinamarca, la Internacional Socialista propuso la celebración anual del día de la mujer con carácter internacional, sin embargo, no se determinó la fecha específica para conmemorarla.

Su objetivo era homenajear el movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal.

El día de la mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza; un par de años después Rusia se sumó a la conmemoración.

En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 8 de marzo como día internacional de la mujer.

Fuente Secretaría de Educación Pública.